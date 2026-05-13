¿Alejandra Guzmán será abuela? La cantante reacciona a los rumores de embarazo de Frida Sofía

Alejandra Guzmán deja entrever que podría convertirse en abuela

En medio de la emotiva conferencia, Alejandra Guzmán habló sobre su faceta como mamá y reveló que recientemente retomó la comunicación con su hija, Frida Sofía, una situación que aseguró le ha devuelto mucha felicidad.

"Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla", dice Alejandra Guzmán. (Instagram)

“Ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, cosa que me llenó de alegría”, comentó emocionada. Más adelante, la cantante dejó entrever la posibilidad de haberse convertido en abuela, luego de los rumores que surgieron hace unas semanas alrededor de su hija.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la cantante reaccionó con emoción a los rumores sobre la posible maternidad de su hija.

Frida Sofía (Instagram)

Las especulaciones comenzaron hace algunas semanas, después de que Frida Sofía compartió en redes sociales un video junto a su novio, en el que él aparece acariciando el vientre de la joven, detalle que desató comentarios sobre un posible embarazo.

“Yo la dejo que ella haga su vida como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela. ¡Ay, rumores!”, agregó con una sonrisa. “Salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. Pues no quiero desviar nada, ¿no? Pero la vida sigue y si voy a ser abuela, pues voy a ser muy yo, una rockstar. De por sí soy consentidora”, expresó.