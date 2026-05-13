Alejandra Guzmán llamó la atención durante su más reciente encuentro con la prensa al dejar entrever que podría convertirse en abuela próximamente. La cantante habló del tema mientras presentaba “Los que nos quedamos”, el sencillo que lanzó como homenaje a su mamá, Silvia Pinal.
¿Alejandra Guzmán será abuela? La cantante reacciona a los rumores de embarazo de Frida Sofía
Alejandra Guzmán deja entrever que podría convertirse en abuela
En medio de la emotiva conferencia, Alejandra Guzmán habló sobre su faceta como mamá y reveló que recientemente retomó la comunicación con su hija, Frida Sofía, una situación que aseguró le ha devuelto mucha felicidad.
“Ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, cosa que me llenó de alegría”, comentó emocionada. Más adelante, la cantante dejó entrever la posibilidad de haberse convertido en abuela, luego de los rumores que surgieron hace unas semanas alrededor de su hija.
Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la cantante reaccionó con emoción a los rumores sobre la posible maternidad de su hija.
Las especulaciones comenzaron hace algunas semanas, después de que Frida Sofía compartió en redes sociales un video junto a su novio, en el que él aparece acariciando el vientre de la joven, detalle que desató comentarios sobre un posible embarazo.
“Yo la dejo que ella haga su vida como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela. ¡Ay, rumores!”, agregó con una sonrisa. “Salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. Pues no quiero desviar nada, ¿no? Pero la vida sigue y si voy a ser abuela, pues voy a ser muy yo, una rockstar. De por sí soy consentidora”, expresó.
Frida Sofía responde a los rumores de embarazo
Horas después de que Alejandra Guzmán reaccionara a los rumores sobre un supuesto embarazo de su hija, fue la propia Frida Sofía quien salió a desmentir las especulaciones sobre su vida privada.
“Qué risa, no estoy embarazada (...) Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar embarazada?”, expresó Frida Sofía en un audio enviado al programa Siéntese quien pueda.
Las versiones sobre una posible maternidad comenzaron a circular después de que en redes sociales aparecieran varios videos de la hija de la rockera conviviendo con amigos y, en algunas imágenes, acompañada de un misterioso hombre.
No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios fue su apariencia física, ya que algunos aseguraron notar una supuesta pancita de embarazo, desatando así los rumores.