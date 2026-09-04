Iker Casillas e Irene Esser dan un paso más en su relación: Van juntos a una boda con la élite madrileña

La historia de amor de Iker Casillas e Irene Esser

En junio pasado, la revista Pronto publicó fotografías de Casillas e Irene Esser paseando juntos por Madrid. Las imágenes fueron retomadas por diferentes medios y dieron mayor fuerza a las versiones sobre un posible noviazgo.

El programa El tiempo justo, de Mediaset, informó entonces que la relación habría comenzado meses antes y que personas cercanas al exfutbolista la consideraban una relación seria. También se señaló que Casillas habría presentado a Esser a personas de su círculo.

Posteriormente llegó una de las imágenes más contundentes. En julio, Casillas e Irene Esser fueron captados paseando de la mano por Nueva York, lo que fue tomado como la confirmación de la relación.



Aunque ellos no han hecho oficialmente pública su relación, hoy asistieron juntos a una boda llena de figuras relevantes de la sociedad española, lo que dio certeza de la formalidad de su historia juntos.

Según informa Vanitatis, la cita fue este 4 de septiembre en El Escorial, donde a las 17:30 hora de España se casaron Ángel Martín, el hijo de Ángel Martín, fundador de Clínicas Menorca. El evento reunió a cerca de 400 invitados y ha contado con la presencia de buena parte de la élite empresarial y social madrileña.