Yolanda Saldívar , quien cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla , podría tener una nueva oportunidad para solicitar su libertad condicional, de acuerdo con declaraciones de su vocero, José Vizcalla.
Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel: su vocero revela qué falta para obtener la libertad
Yolanda Saldívar podría obtener libertad condicional por el asesinato de Selena
Yolanda Saldivar está en la cárcel desde 1995, cuando fue declarada culpable por la muerte de Selena , ocurrida el 31 de marzo de ese año. Ahora, según Vizcalla, Yolanda Saldívar habría recibido una notificación del Departamento de Libertad Condicional que le permitiría ser considerada nuevamente para una posible liberación.
“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró al programa De Primera Mano.
El vocero explicó que anteriormente debía transcurrir un periodo de cuatro años antes de que Yolanda pudiera volver a ser evaluada por un funcionario encargado de determinar si era candidata a la libertad condicional.
“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estas libre’”, insistió.
La carta no significa que Yolanda Saldívar quedará libre
Vizcalla aclaró que la notificación no representa una autorización para que Yolanda Saldívar adeje la cárcel. Según explicó, el documento únicamente indicaría que puede volver a ser considerada para una eventual libertad condicional.
“(Esta carta que recibe) no garantiza que está afuera, pero en marzo del 2025 le negaron su salida. Las leyes anteriormente estaban en un lapso de cuatro años para que ella pueda apelar o ver al oficial que le pueda firmar su libertad condicional, entonces, en este mismo año cambiaron las leyes”, explicó.
De acuerdo con su versión, Yolanda Saldívar podría ser evaluada nuevamente después de que transcurra un año desde una negativa previa.
“Ahora una persona que está privada de su libertad en Texas, después de un año que se le niegan su salida. Ella ya califica para que en cualquier momento, de un año en adelante, un oficial pueda dictarle su libertad condicional”, sentenció.
Vizcalla también contó que mantiene una relación cercana con Yolanda Saldívar desde 2023, cuando ambos comenzaron a comunicarse por correo electrónico:“La conocí, nos hicimos amigos y la voy a visitar”, dijo.
Según el vocero, la noticia representa un cambio de ánimo para Yolanda, quien habría quedado afectada después de que le negaran la libertad condicional. “El día que le negaron la salida estaba muy triste, estaba devastada. Ahora le dan otra vez la noticia de que puede, en cualquier momento, ya sea esta semana o la siguiente, le pueden dar otra noticia de que ella puede quedar en libertad condicional”, subrayó.
Yolanda Saldívar cumple cadena perpetua por la muerte de Selena
Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, después de recibir un disparo en el tórax durante un enfrentamiento con Yolanda Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas.
De acuerdo con el informe del forense Lloyd White, la cantante murió como consecuencia de una hemorragia interna y externa masiva provocada por una herida de bala perforante en el tórax. La trayectoria de la bala lesionó gravemente la arteria subclavia, lo que provocó el sangrado que finalmente ocasionó su muerte.
Yolanda, quien era presidente del club de fans de Selena y posteriormente administró algunas de sus boutiques, fue declarada culpable de homicidio intencional en octubre de 1995. La sentencia estableció cadena perpetua.
Tres décadas después del asesinato de la llamada Reina del Tex-Mex, Yolanda tiene una nueva posibilidad de ser considerada para obtener libertad condicional.