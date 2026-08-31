Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel: su vocero revela qué falta para obtener la libertad

Yolanda Saldívar podría obtener libertad condicional por el asesinato de Selena

Yolanda Saldivar está en la cárcel desde 1995, cuando fue declarada culpable por la muerte de Selena , ocurrida el 31 de marzo de ese año. Ahora, según Vizcalla, Yolanda Saldívar habría recibido una notificación del Departamento de Libertad Condicional que le permitiría ser considerada nuevamente para una posible liberación.

“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró al programa De Primera Mano.

La confianza entre Selena y Yolanda Saldívar era total. (Instagram/@selenaquintanillaetc)

El vocero explicó que anteriormente debía transcurrir un periodo de cuatro años antes de que Yolanda pudiera volver a ser evaluada por un funcionario encargado de determinar si era candidata a la libertad condicional.

“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estas libre’”, insistió.