Yolanda Saldívar contará su verdad sobre muerte de Selena; su papá pide no creer

"Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer de 63 años, quien permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua.

Selena Quintanilla (Gettyimages)

Abraham Quintanilla le responde a Yolanda Saldívar

Luego de darse a conocer el adelanto del documental que se estrenará este próximo 17 de febrero, Abraham Quintanilla "deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma", reportó el portal de noticias TMZ.

"Nos dice, en particular, que no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda", reportó el medio. "Todo lo que ella dice no son más que mentiras y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", declaró el papá de la fallecida cantante.



De acuerdo con TMZ, "Abraham se pregunta" sobre la asesina de su hija: "¿Qué más tiene que decir que no haya dicho ya?", puntualizó. "Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", alegó.