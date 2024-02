Yolanda Saldívar, asesina de Selena, podría salir libre, revela nuevo documental

Un nuevo documental promete revelar 'la verdad' sobre Yolanda Saldívar y Selena

Selena & Yolanda: The secrets between them, de la cadena Oxygen, presentará nuevas conversaciones con la asesina confesa de la llamada Reina del Tex-Mex, quien falleció por un impacto de bala que recibió el 31 de marzo de 1995. En estas nuevas entrevistas, la mujer asegura que contará “la verdad” sobre su relación con la cantante.

Hasta ahora, ha prevalecido la versión de que la cantante, quien tenía 23 años, había citado a Yolanda, la entonces presidenta de su club de fans, para reclamarle por malos manejos de dinero relacionado con el negocio de ropa de Selena. Según se sabe, dos días antes de reunirse con la intérprete de Si una vez dije que te amaba, Yolanda Saldívar solicitó un permiso para portar armas y finalmente mató a quien la consideraba su colaboradora y amiga.