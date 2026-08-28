De Alberto Aguilera a Juan Gabriel: el origen de una leyenda

La historia de Juan Gabriel comenzó mucho antes de los escenarios, los discos de oro y los conciertos multitudinarios. Nació como Alberto Aguilera Valadez en Parácuaro, Michoacán, en una familia numerosa encabezada por Gabriel Aguilera y Victoria Valadez.

Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. Un incendio relacionado con las tierras familiares desencadenó una crisis emocional en su padre, quien fue internado en el hospital psiquiátrico La Castañeda. La ausencia paterna obligó a su madre a buscar nuevas oportunidades lejos de su tierra natal.

Aquellos primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también por una determinación que más tarde definiría toda su carrera.

En la imagen de la izquierda Juan Gabriel con su hermana Virginia en Ciudad Juárez; Juan Gabriel a los 17 años de edad. (Publicada en la revista Quién Edición 114/Cortesía Archiv...)

La llegada a Ciudad Juárez y una infancia marcada por la pobreza

Buscando sobrevivir, Victoria Valadez emprendió un largo recorrido con sus hijos hasta llegar a Ciudad Juárez, una ciudad que terminaría siendo fundamental en la identidad del artista.

Aunque Juan Gabriel nació en Michoacán, siempre consideró a Juárez como su hogar. Ahí vivió las dificultades económicas de una familia que apenas lograba subsistir. Sus hermanos trabajaban desde muy jóvenes mientras él intentaba encontrar su lugar en un entorno complejo.

La frontera no sólo le ofreció un nuevo hogar; también le permitió entrar en contacto con distintas expresiones musicales que moldearon su sensibilidad artística.

Netflix / Cortesía.

El internado que cambió su destino

Durante su infancia, Alberto fue ingresado en un internado conocido como “El Tribunal”. Lo que pudo convertirse en una experiencia traumática terminó siendo uno de los momentos más importantes de su vida.

Fue ahí donde conoció al maestro Juan Contreras, quien descubrió su talento y lo introdujo formalmente en la música. Gracias a él aprendió a tocar la guitarra y comenzó a desarrollar sus primeras composiciones.

Años después, el cantante reconocería que la música fue el refugio que le permitió sobrevivir emocionalmente a una infancia marcada por la soledad.

La música como salvación: sus primeras canciones

A los 13 años ya había compuesto su primera canción. Mientras otros jóvenes soñaban con un empleo estable, Alberto tenía una meta clara: convertirse en cantante.

Sin embargo, el camino hacia la fama estaba lejos de ser sencillo. Para sobrevivir trabajó como hojalatero, artesano, vendedor ambulante y mesero, mientras buscaba oportunidades para cantar en clubes y centros nocturnos de la frontera.

Su convicción era tan fuerte que continuó persiguiendo su sueño incluso cuando las puertas parecían cerrarse.