¿Fue un crimen pasional? La historia de Selena y Yolanda Saldívar

La desconfianza de Selena era, supuestamente, porque Saldívar contaría a la prensa ese detalle. "En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije 'vete'. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así", contó Yolanda.

La presidenta del club de fans de Selena agregó: "Entonces le dije: ‘yo nunca voy a revelar el secreto'. En esta versión Saldívar se quiso suicidar y por accidente disparó contra la estrella del Tex-Mex. "La pistola estaba arriba de la cama, la agarré y le dije: "yo no te dejo por ninguna otra persona".

Yolanda Saldivar y María Celeste Arrarás se encontraron años después del asesinato de Selena. (Instagram/Telemundo)

La ex enfermera relató que se puso la pistola en la sien, entonces le expresó a Selena. "Quiero que te vayas hija mía, vete", pero la cantante se negó. "En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella caminó y me dijo: 'mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar'. Ella fue a la puerta y le dije: 'no cierres'. (Entonces) se me fue el tiro".

En la entrevista Yolanda aseguró: "Yo no quería hacer esto. Traje esta pistola para matarme, no quería dispararle a Selena". Luego de las investigaciones, las autoridades encargadas del caso desestimaron esta versión, ya que ellos tenían claro que la acusada le robaba a la intérprete y para no ser despedida, cometió el crimen.

Selena conquistó el corazón de miles. (Arlene Richie/Getty Images)

¿Yolanda Saldivar cometió un crimen pasional?

Martín Gómez, diseñador en las tiendas de ropa de Selena, aseguró que cercano al asesinato, el comportamiento de Saldívar era errático. Le contó al Washington Post: "Era muy vengativa. Era muy posesiva con Selena. Se enojaba mucho si le hacías algo", reveló.

También dijo que Yolanda era muy hábil para los juegos mentales y para mentir. "Le pasaban tantas cosas a la ropa en la que estaba trabajando. Ella sabía que había terminado cierta pieza, pero regresaba de un viaje a Nueva York y me arrancaban los dobladillos. Era muy extraño", aseguró.

Esto llevó a pensar a algunos de los seguidores de Selena que la ex enfermera estaba enamorada de su ídolo. Al menos así lo consideró una amiga de Saldívar que se mudó a vivir con ella y que descubrió que además de fotos en las paredes, su casa era una especie de "santuario" a Selena.

Se llegó a afirmar que Yolanda estaba obsesionada con Selena, además que si la despedía lo perdería todo porque " le había entregado toda su vida" y que en un delirio creía que tenían una relación romántica. En esta versión se dice que la cita en el hotel habría sido para que Saldívar le mintiera a la joven, haciéndole creer que le robaron.