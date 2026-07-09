Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: 'Tomé la decisión correcta'

Durante un encuentro con los medios, el protagonista de Luis Miguel, la serie reiteró que la separación ocurrió en buenos términos y que no tiene nada más que agregar sobre una relación que duró cerca de cuatro años.

"Todo lo que tengo que comentar al tema, ya lo he comentado. Con mucho gusto podemos platicar de otras cosas, pero no hay nada más que tenga que agregar con ese tema."

Boneta también respondió a quienes le preguntaron si, al igual que Renata, ya había logrado dejar atrás la ruptura: "Como se los dije la vez pasada, nada me da más paz el saber que tomé la decisión correcta y le deseo todo lo mejor. Démosle la vuelta a esto".

Renata Notni, Diego Boneta. (Getty Images)

El actor insistió en que, pese al final de la relación, el cariño y el respeto entre ambos permanecen, al igual que el vínculo entre sus familias: "Todo acabó de una manera muy, muy linda, con mucho cariño, con mucho respeto y me quedo con eso".

La relación de Diego Boneta y Renata Notni comenzó a finales de 2020 y, durante varios años, se consolidó como una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Aunque ambos compartieron diversos momentos de su vida juntos, recientemente confirmaron que decidieron seguir caminos separados, descartando cualquier polémica en torno a la ruptura.

El mensaje de Luis Miguel a Diego Boneta

Durante la conversación con la prensa, Boneta también fue cuestionado sobre la reciente visita de Luis Miguel a México y los rumores que apuntaban a un supuesto problema de salud del cantante.

El actor, quien dio vida al intérprete de La incondicional en la exitosa serie de Netflix, aseguró que desconocía esa información, aunque aprovechó para enviarle un mensaje de afecto: "No, no sabía que él estaba acá, pero me da mucho gusto saber que está bien".

También reaccionó a las versiones que apuntan a una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Fiel a su estilo, dejó claro que no tiene información sobre la vida privada del cantante.

Diego Boneta y Luis Miguel. (Instagram/diegoboneta)

"No, no, ni sabía que iba a haber una boda. Realmente no estoy muy metido en ese tema. Obviamente deseándole todo lo mejor. No sé ni tengo detalles exactamente de cuál fue la situación, pero como siempre mandando buenas energías".

Boneta interpretó a Luis Miguel durante las tres temporadas de la serie biográfica producida por Netflix, un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera internacional y que lo acercó al propio cantante para conocer distintos aspectos de su historia.