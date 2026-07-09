Después de que la actriz Renata Notni asegurara que se encuentra en una nueva etapa de su vida tras su ruptura con Diego Boneta , el actor fue cuestionado al respecto y dejó claro que, para él, el tema también está completamente cerrado.
Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: 'Tomé la decisión correcta'
Durante un encuentro con los medios, el protagonista de Luis Miguel, la serie reiteró que la separación ocurrió en buenos términos y que no tiene nada más que agregar sobre una relación que duró cerca de cuatro años.
"Todo lo que tengo que comentar al tema, ya lo he comentado. Con mucho gusto podemos platicar de otras cosas, pero no hay nada más que tenga que agregar con ese tema."
Boneta también respondió a quienes le preguntaron si, al igual que Renata, ya había logrado dejar atrás la ruptura: "Como se los dije la vez pasada, nada me da más paz el saber que tomé la decisión correcta y le deseo todo lo mejor. Démosle la vuelta a esto".
El actor insistió en que, pese al final de la relación, el cariño y el respeto entre ambos permanecen, al igual que el vínculo entre sus familias: "Todo acabó de una manera muy, muy linda, con mucho cariño, con mucho respeto y me quedo con eso".
La relación de Diego Boneta y Renata Notni comenzó a finales de 2020 y, durante varios años, se consolidó como una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Aunque ambos compartieron diversos momentos de su vida juntos, recientemente confirmaron que decidieron seguir caminos separados, descartando cualquier polémica en torno a la ruptura.
El mensaje de Luis Miguel a Diego Boneta
Durante la conversación con la prensa, Boneta también fue cuestionado sobre la reciente visita de Luis Miguel a México y los rumores que apuntaban a un supuesto problema de salud del cantante.
El actor, quien dio vida al intérprete de La incondicional en la exitosa serie de Netflix, aseguró que desconocía esa información, aunque aprovechó para enviarle un mensaje de afecto: "No, no sabía que él estaba acá, pero me da mucho gusto saber que está bien".
También reaccionó a las versiones que apuntan a una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Fiel a su estilo, dejó claro que no tiene información sobre la vida privada del cantante.
"No, no, ni sabía que iba a haber una boda. Realmente no estoy muy metido en ese tema. Obviamente deseándole todo lo mejor. No sé ni tengo detalles exactamente de cuál fue la situación, pero como siempre mandando buenas energías".
Boneta interpretó a Luis Miguel durante las tres temporadas de la serie biográfica producida por Netflix, un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera internacional y que lo acercó al propio cantante para conocer distintos aspectos de su historia.
El recuerdo de Juan Gabriel
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló de Juan Gabriel, con quien colaboró al inicio de su carrera musical y a quien recuerda como una figura clave en su formación artística.
"Grabamos varios temas juntos. En mi segundo disco compusimos una canción que se llama 'Millón de años', que es de mis canciones preferidas. Cantamos juntos tanto en el Auditorio como en Los Ángeles, grabamos canciones justo antes de que Alberto falleciera. Para mí Juan Gabriel representa a México de una manera muy especial y, por el cariño y el vínculo que teníamos, es uno de los mentores, amigos y personas a las que más cariño les tengo".
El actor también reveló que años después pudo rendir un discreto homenaje al "Divo de Juárez" en una de sus producciones de Hollywood.
"En la película Terminator: Dark Fate que hice en 2018 hubo un momentito donde canté un tema de Juan Gabriel, 'Te lo pido por favor', como rindiéndole un pequeño homenaje, y se pudo hacer".