México vs. Inglaterra: esto es lo que une a Juan Gabriel y Harry Styles más allá del futbol

Esto es lo que une a Juan Gabriel y Harry Styles más allá del futbol

La comparación no es nueva. Desde hace años, fans de ambos artistas bromean con el parecido entre los extravagantes vestuarios del "Divo de Juárez" y el estilo de Harry Styles: trajes entallados, lentejuelas, plumas, colores vibrantes y una forma de desafiar las normas de género a través de la moda.

onstage during the 10th annual Latin GRAMMY Awards held at Mandalay Bay Events Center on November 5, 2009 in Las Vegas, Nevada. (Shutterstock)

Con el próximo encuentro entre México e Inglaterra en el Mundial, el meme volvió a cobrar fuerza y se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados.

Sin embargo, más allá de las bromas, Harry Styles y Juan Gabriel tienen algo en común. De acuerdo con datos compartidos por Spotify, 2.6 millones de mexicanos escuchan tanto a Juan Gabriel como a Harry Styles. Lejos de elegir entre uno u otro, los usuarios disfrutan de ambos artistas como parte de la misma banda sonora.

Harry Styles (Shutterstock)

La plataforma también encontró otro dato revelador: existen más de un millón de playlists creadas por usuarios donde aparecen juntos Juan Gabriel y Harry Styles. Es decir, canciones como Querida, Hasta que te conocí o Amor eterno conviven con éxitos como As It Was, Watermelon Sugar o Sign of the Times.

En otras palabras, mientras las redes sociales alimentan un México contra Inglaterra lleno de humor, millones de personas ya demostraron que no hace falta escoger un bando cuando se trata de música.