El amor le sonríe a las Kardashian-Jenner: las parejas de las hermanas más famosas

Kendall Jenner y Jacob Elordi: el romance que sorprendió a Hollywood

La relación más reciente es la de Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi . Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su romance las señales de un posible romance son cada vez más evidentes.

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos en Japón. (Instagram)

Recientemente, la modelo y la estrella de Euphoria fueron fotografiados durante una salida en Tokio, donde disfrutaron de una cena en un restaurante tradicional de la capital japonesa. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a ambos compartiendo una velada relajada.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet están más unidos que nunca

Por su parte, Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Desde que comenzaron a salir en 2023, ambos han optado por mantener un perfil relativamente discreto, las apariciones públicas en eventos deportivos y premiaciones confirman que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Además, fuentes cercanas a la pareja le compartieron a la revista People que la relación se ha fortalecido con el paso del tiempo y que la empresaria se encuentra muy feliz junto al actor nominado.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no se esconden

Otra historia que ha llamado la atención es la que involucra a Kim Kardashian y al piloto británico Lewis Hamilton . Aunque durante meses los rumores sobre un posible romance circularon sin confirmación oficial, las recientes apariciones de la pareja han reforzado las especulaciones de que su historia va más allá de una simple amistad.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Tokio, donde Hamilton compartió un reel en sus redes sociales en el que aparece junto a la empresaria a bordo de un Ferrari F40. En el video, el piloto maneja a gran velocidad mientras Kim ocupa el asiento del copiloto. Además, la empresaria acaba de compartir un video de su paseo en bicicleta para terminar de confirmar lo que ya era un secreto a voces.