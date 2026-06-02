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Espectáculos

El amor le sonríe a las Kardashian-Jenner: las parejas de las hermanas más famosas

Las integrantes de la familia Kardashian-Jenner viven un gran momento sentimental: romances consolidados, nuevas parejas y una integrante que apuesta por la soltería.
mar 02 junio 2026 01:27 PM
Familia Kardashian-Jenner
Familia Kardashian-Jenner (Instagram)

Durante años las relaciones sentimentales de las Kardashian-Jenner han sido tema de conversación en todo el mundo, actualmente casi todas las integrantes del famoso clan atraviesan una etapa estable en el amor.

Desde romances consolidados hasta nuevas historias que comienzan a tomar fuerza, las mujeres de una de las familias más famosas de Hollywood parecen estar viviendo un momento especialmente feliz en el terreno sentimental.

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Kendall Jenner y Jacob Elordi: el romance que sorprendió a Hollywood

La relación más reciente es la de Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi . Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su romance las señales de un posible romance son cada vez más evidentes.

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Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos en Japón. (Instagram)

Recientemente, la modelo y la estrella de Euphoria fueron fotografiados durante una salida en Tokio, donde disfrutaron de una cena en un restaurante tradicional de la capital japonesa. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a ambos compartiendo una velada relajada.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet están más unidos que nunca

Por su parte, Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Desde que comenzaron a salir en 2023, ambos han optado por mantener un perfil relativamente discreto, las apariciones públicas en eventos deportivos y premiaciones confirman que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner
Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Además, fuentes cercanas a la pareja le compartieron a la revista People que la relación se ha fortalecido con el paso del tiempo y que la empresaria se encuentra muy feliz junto al actor nominado.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no se esconden

Otra historia que ha llamado la atención es la que involucra a Kim Kardashian y al piloto británico Lewis Hamilton . Aunque durante meses los rumores sobre un posible romance circularon sin confirmación oficial, las recientes apariciones de la pareja han reforzado las especulaciones de que su historia va más allá de una simple amistad.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Tokio, donde Hamilton compartió un reel en sus redes sociales en el que aparece junto a la empresaria a bordo de un Ferrari F40. En el video, el piloto maneja a gran velocidad mientras Kim ocupa el asiento del copiloto. Además, la empresaria acaba de compartir un video de su paseo en bicicleta para terminar de confirmar lo que ya era un secreto a voces.

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Kris Jenner y Corey Gamble, más de una década juntos

La matriarca del clan, Kris Jenner , mantiene una de las relaciones más estables de la familia. Desde 2014 comparte su vida con el empresario y ejecutivo musical Corey Gamble. A lo largo de más de una década juntos, la pareja ha demostrado que su relación sigue sólida, acompañándose constantemente en eventos familiares, viajes y compromisos profesionales.

La hija de Kris Jenner quería saber las intenciones Corey Gamble con su madre y sus opiniones acerca del matrimonio y los hijos. Esto fue lo que él respondió.
Kris Jenner y Corey Gamble (Getty Images)

Kourtney Kardashian y Travis Barker, una historia consolidada

Mientras tanto, Kourtney Kardashian y Travis Barker viven una de las historias de amor más comentadas del clan. La pareja se casó en 2022 en Portofino, Italia, y su felicidad creció aún más en noviembre de 2023 con el nacimiento de su hijo, Rocky Thirteen Barker, quien se convirtió en el primer hijo en común de ambos.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron sin familiares invitados
Kourtney Kardashian y Travis Barker (Amy Sussman/Getty Images)

Desde entonces, Kourtney ha compartido diversos momentos familiares que reflejan la etapa plena que atraviesa junto al baterista de Blink-182.

Khloé Kardashian, felizmente soltera

En contraste con sus hermanas, Khloé Kardashian ha decidido mantenerse soltera. La empresaria ha hablado abiertamente sobre su decisión de no buscar una relación sentimental por ahora. Incluso ha revelado que lleva cerca de cuatro años en celibato, una elección que, asegura, le ha permitido enfocarse completamente en sus hijos y en su bienestar personal.

Khloé Kardashian muestra la cara de su segundo hijo en foto de Navidad
Khloé Kardashian y sus hijos (Instagram/Khloé Kardashian)

Su última relación más larga e importante fue con el basquetbolista Tristan Thompson, con quien comparte dos hijos: True y Tatum. La pareja tuvo una relación intermitente marcada por varias infidelidades de parte del jugador. Además , estuvo casada con el exjugador de la NBA, Lamar Odom. Contrajeron matrimonio en septiembre de 2009, apenas un mes después de conocerse, y su divorcio finalizó en diciembre de 2016.

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