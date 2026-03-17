¿Confirmación silenciosa? El gesto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian que reaviva rumores de romance

El gesto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian que reaviva rumores de romance

Todo ocurrió luego de que Kim Kardashian compartiera imágenes de su paso por la fiesta de Vanity Fair de los Oscar. En las fotografías, la empresaria lució un ajustado vestido dorado de Gucci que rápidamente captó la atención de sus millones de seguidores.

Entre los miles de comentarios, destacó el de Lewis Hamilton, quien reaccionó con un emoji de ojos de corazón, interpretado por fans y medios como un gesto abiertamente coqueto.

Aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, los indicios se acumulan desde hace semanas. Ambos fueron vistos juntos en distintos escenarios, incluyendo un viaje a París, Londres y una aparición en el Super Bowl, donde compartieron suite.

Además, fuentes cercanas aseguran que existe una conexión genuina entre ellos. Según reportes, Kim Kardashian se siente cómoda con el piloto y estaría explorando esta nueva etapa sentimental sin presiones.