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Espectáculos

¿Confirmación silenciosa? El gesto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian que reaviva rumores de romance

Un comentario en redes sociales de Lewis Hamilton reavivó las especulaciones sobre un posible romance con Kim Kardashian tras su aparición en la fiesta de los Oscar 2026.
mar 17 marzo 2026 08:46 AM
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Lewis Hamilton y Kim Kardshian (Getty Images)
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El gesto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian que reaviva rumores de romance

Todo ocurrió luego de que Kim Kardashian compartiera imágenes de su paso por la fiesta de Vanity Fair de los Oscar. En las fotografías, la empresaria lució un ajustado vestido dorado de Gucci que rápidamente captó la atención de sus millones de seguidores.

Entre los miles de comentarios, destacó el de Lewis Hamilton, quien reaccionó con un emoji de ojos de corazón, interpretado por fans y medios como un gesto abiertamente coqueto.

Aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, los indicios se acumulan desde hace semanas. Ambos fueron vistos juntos en distintos escenarios, incluyendo un viaje a París, Londres y una aparición en el Super Bowl, donde compartieron suite.

Además, fuentes cercanas aseguran que existe una conexión genuina entre ellos. Según reportes, Kim Kardashian se siente cómoda con el piloto y estaría explorando esta nueva etapa sentimental sin presiones.

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La historia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La historia entre ambos no es reciente. Kardashian y Hamilton se conocen desde hace más de una década, pero fue recientemente cuando comenzaron a surgir versiones de un posible romance, tras verlos juntos en lo que parecía ser una cita.

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¡Lewis Hamilton, Kim Kardashian son amigos desde hace muchos años. (Getty Images )

Por otra parte, su interacción en redes sociales parece ser, para muchos seguidores, la señal más clara hasta ahora de que la relación podría estar evolucionando.

Por ahora, ni la empresaria ni el siete veces campeón de Fórmula 1 han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, a veces un simple emoji puede decir mucho más que mil palabras.

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Lewis Hamilton Kim Kardashian

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