Kim Kardashian y Lewis Hamilton van en serio: son captados en Tokio antes de la carrera de F1

Kim Kardashian y Lewis Hamilton son captados juntos en Tokio

Aunque los rumores de romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton no son nuevos, ya que han sido vinculados sentimentalmente desde hace varios meses, esta aparición conjunta en Tokio refuerza las especulaciones sobre una posible relación.

La empresaria, de 45 años, y el piloto, de 41, fueron captados caminando juntos por una concurrida calle en Japón el pasado domingo, de acuerdo con imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La estrella de The Kardashians llevaba un vestido gris combinado con botas de tacón, mientras que Hamilton optó por un estilo más relajado, con una chamarra marrón y pantalones a juego.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de relación. (Getty Images)

Aunque la pareja contaba con seguridad, varios videos de su paseo fueron captados por personas que se encontraban en la zona. Durante el recorrido, ambos se mostraron accesibles, saludando a algunos fanáticos mientras caminaban por las calles de Tokio.



Lewis Hamilton spotted in Tokyo with Kim Kardashian’s son, Saint. pic.twitter.com/gmEdnfU5gO — deni (@fiagirly) March 23, 2026

Según otros videos difundidos en redes sociales, Khloé Kardashian también habría formado parte de la escapada a Japón. Incluso, en uno de los clips que circulan en línea, se observa a Lewis Hamilton compartiendo un momento con Saint, el hijo de Kim, dentro de una tienda.