Kim Kardashian y Lewis Hamilton van en serio: son captados en Tokio antes de la carrera de F1

La empresaria y el piloto de la Fórmula 1 aprovecharon su estancia en Japón para compartir tiempo juntos, justo mientras Hamilton se prepara para el Gran Premio de Japón 2026, que se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka.
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Kim Kardashian y Lewis Hamilton son captados juntos en Tokio
Aunque los rumores de romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton no son nuevos, ya que han sido vinculados sentimentalmente desde hace varios meses, esta aparición conjunta en Tokio refuerza las especulaciones sobre una posible relación.
La empresaria, de 45 años, y el piloto, de 41, fueron captados caminando juntos por una concurrida calle en Japón el pasado domingo, de acuerdo con imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
La estrella de The Kardashians llevaba un vestido gris combinado con botas de tacón, mientras que Hamilton optó por un estilo más relajado, con una chamarra marrón y pantalones a juego.
Aunque la pareja contaba con seguridad, varios videos de su paseo fueron captados por personas que se encontraban en la zona. Durante el recorrido, ambos se mostraron accesibles, saludando a algunos fanáticos mientras caminaban por las calles de Tokio.
Según otros videos difundidos en redes sociales, Khloé Kardashian también habría formado parte de la escapada a Japón. Incluso, en uno de los clips que circulan en línea, se observa a Lewis Hamilton compartiendo un momento con Saint, el hijo de Kim, dentro de una tienda.
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Kim Kardashian y Lewis Hamilton fortalecen su relación
Aunque Kim Kardashian y Lewis Hamiltonhan sido amigos durante años, en fechas recientes su relación habría evolucionado hacia un plano más cercano: “Últimamente se ha sentido preparada para volver a mostrarse tal como es”, reveló una fuente cercana a Us Weekly en febrero.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, la conexión entre ambos se habría fortalecido en los últimos meses. De acuerdo con el informante, su relación podría evolucionar a algo más serio. Incluso, el piloto estaría profundamente enamorado de la empresaria, y personas de su entorno consideran que podría haber encontrado a la pareja que había estado esperando durante años.
“Están muy fuertes y muy felices. Lewis está completamente enamorado y sus allegados creen que por fin ha encontrado a su media naranja”, declaró una fuente cercana a la pareja. “Ha esperado más de una década por la chica de sus sueños y está loco por ella”, aseguró.
Aunque sus agendas no siempre les permiten verse con la frecuencia que quisieran, Kim Kardashian ha mostrado apoyo constante a las exigencias del calendario de la Fórmula 1 que tiene Lewis Hamilton.
“Ambos están muy comprometidos en hacer que la relación funcione, sin importar la distancia o lo ocupados que estén”, compartió una fuente cercana. “Como su historia comenzó con una amistad, su entorno cree que esta podría ser la relación definitiva para ambos”.