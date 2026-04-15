Mateo, hijo de Galilea Montijo, confiesa el cariño que siente por Isaac Moreno, actual pareja de la conductora

Mateo, hijo de Galilea Montijo, lleva una buena relación con Isaac Moreno

En su nueva dinámica de vida tras el divorcio de sus papá, Mateo ha tenido contacto con la nueva pareja de su mamá y, según confesó, mantienen una gran relación.

“La verdad me llevo muy bien con él. Me trata muy bien Isaac, lo quiero mucho, es muy buena gente conmigo. Desde el día uno se portó muy bien conmigo, lo quiero mucho”.

De acuerdo con lo expresado por la conductora, su hijo ha mostrado una postura abierta ante esta nueva etapa y ella lo ha apoyado en todo momento.

Mateo, hijo de Galilea Montijo, declaró que lleva una gran relación con la nueva pareja de la conductora, Isaac Moreno. (Instagram)

Al respecto, Mateo confesó que no ha sido fácil vivir a distancia de su mamá, sin embargo, ella siempre ha sido una mamá presente: “La extraño, me extraña, pero siempre me apoyó desde el día uno, desde que tomé la decisión que me quería ir con mi papá, me apoyó. Y pues a veces yo tengo que venir aquí a México a verla y ella siempre va a mis partidos a apoyarme”.

La presencia del modelo también ha coincidido con momentos familiares, como celebraciones y reuniones en las que han convivido tanto el novio de Montijo como su expareja, manteniendo una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común.

“La verdad me pone muy contento que estén en buenos términos mis papás, se llevan muy bien, tienen una relación muy bonita. Y me pone muy feliz poder estar con los dos cuando yo quiera”.

Mateo, hijo de Galilea Montijo, declaró que lleva una gran relación con la nueva pareja de la conductora, Isaac Moreno. (Instagram)

Además, Mateo agradece que su mamá mantenga una gran relación con sus hermanos Alexis y Claudio, a quien su padre tuvo con Paola Carus. “Estoy muy feliz con eso... desde el día uno mi mamá quiso a mis hermanos, yo siento que es una gran mamá con los tres, y yo quiero mucho a mis hermanos, los amo, y mi mamá los quiere como hijos”.

Actualmente, Montijo continúa su relación con Isaac Moreno mientras mantiene comunicación constante con su hijo.