Mateo, hijo de Galilea Montijo, confiesa el cariño que siente por Isaac Moreno, actual pareja de la conductora

Durante recientes declaraciones, la conductora habló sobre la dinámica familiar tras su separación de Fernando Reina en 2023, etapa en la que su hijo decidió mudarse a Acapulco con el político guerrerense. Sin embargo y a pesar de que el adolescente de 14 años vive con su papá, no ha perdido la oportunidad de convivir con su mamá y la nueva pareja de ésta.
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Mateo, hijo de Galilea Montijo, lleva una buena relación con Isaac Moreno
En su nueva dinámica de vida tras el divorcio de sus papá, Mateo ha tenido contacto con la nueva pareja de su mamá y, según confesó, mantienen una gran relación.
“La verdad me llevo muy bien con él. Me trata muy bien Isaac, lo quiero mucho, es muy buena gente conmigo. Desde el día uno se portó muy bien conmigo, lo quiero mucho”.
De acuerdo con lo expresado por la conductora, su hijo ha mostrado una postura abierta ante esta nueva etapa y ella lo ha apoyado en todo momento.
Al respecto, Mateo confesó que no ha sido fácil vivir a distancia de su mamá, sin embargo, ella siempre ha sido una mamá presente: “La extraño, me extraña, pero siempre me apoyó desde el día uno, desde que tomé la decisión que me quería ir con mi papá, me apoyó. Y pues a veces yo tengo que venir aquí a México a verla y ella siempre va a mis partidos a apoyarme”.
La presencia del modelo también ha coincidido con momentos familiares, como celebraciones y reuniones en las que han convivido tanto el novio de Montijo como su expareja, manteniendo una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común.
“La verdad me pone muy contento que estén en buenos términos mis papás, se llevan muy bien, tienen una relación muy bonita. Y me pone muy feliz poder estar con los dos cuando yo quiera”.
Además, Mateo agradece que su mamá mantenga una gran relación con sus hermanos Alexis y Claudio, a quien su padre tuvo con Paola Carus. “Estoy muy feliz con eso... desde el día uno mi mamá quiso a mis hermanos, yo siento que es una gran mamá con los tres, y yo quiero mucho a mis hermanos, los amo, y mi mamá los quiere como hijos”. Actualmente, Montijo continúa su relación con Isaac Moreno mientras mantiene comunicación constante con su hijo.
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La relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno
Tras su separación en 2023, Galilea Montijo, de 52 años, inició una relación con el modelo español Isaac Moreno, de alrededor de 45 años actualmente. Desde entonces, la conductora ha compartido con sus seguidores varios momentos junto a su pareja, incluyendo viajes internacionales que han documentado en redes sociales. Uno de los más recientes ocurrió a finales de 2025, cuando ambos pasaron las fiestas decembrinas en Asia y recibieron el Año Nuevo en Hong Kong. Durante esa celebración, intercambiaron mensajes públicos en los que confirmaban su relación: “Te amo, Isaac Moreno”, escribió ella, mientras él respondió: “Te amo, Galilea Montijo”.
Además de sus viajes, Montijo ha hablado abiertamente sobre la convivencia con su pareja: “Es el convivir, el compartir, el reírnos… son muchas cosas, los viajes te ayudan también para reflexionar”.
La relación también se ha integrado a su dinámica familiar. En marzo de 2026, asistieron juntos a la celebración del cumpleaños del hijo de la conductora, en un evento donde coincidieron incluso con su expareja, Fernando Reina.
Desde el inicio de su relación, Montijo ha defendido públicamente su vínculo con Moreno, incluso ante comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos, señalando que vive una etapa distinta en su vida personal.