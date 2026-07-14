Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá: Estuvo 'muerta en vida' cuando su hijo decidió irse con su papá

Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá

"Estuve muerta en vida. Para una mamá no hay nada más fuerte que escuchar a tu hijo decirte que quiere vivir con su papá", confesó durante el programa.

Galilea recordó que, en un primer momento, la decisión le resultó muy difícil de comprender, pero con el paso del tiempo entendió que Mateo necesitaba vivir esa etapa al lado de su padre.

"No era un rechazo hacia mí. Era una necesidad de convivir con su papá, de vivir esa experiencia", explicó.

Mateo ya ha empezado a preguntar a Galilea Montijo sobre la orientación sexual de su padrino. (Instagram/Galilea Montijo.)

¿Por qué Mateo decidió irse con su papá?

La conductora aseguró que nunca intentó impedir que su hijo tomara esa decisión. Por el contrario, consideró que lo más importante era acompañarlo y respetar lo que él sentía.

"Hay que aprender a soltar. Aunque te duela, los hijos no son nuestros; vienen a enseñarnos muchas cosas", expresó.

Montijo también reconoció que el proceso fue especialmente complicado porque estaba acostumbrada a compartir su vida con Mateo, quien nació en marzo de 2012, fruto de su matrimonio con el político y empresario Fernando Reina Iglesias. La pareja anunció su separación en marzo de 2023, después de casi 12 años de matrimonio.