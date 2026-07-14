Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá: Estuvo 'muerta en vida' cuando su hijo decidió irse con su papá

Galilea Montijo confesó uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado como mamá. Durante una conversación en Netas Divinas, la conductora reveló que sintió que estaba "muerta en vida" cuando su hijo, Mateo, le dijo que quería irse a vivir con su papá, Fernando Reina Iglesias, cuando tenía 11 años.
La presentadora explicó que, aunque la noticia la devastó emocionalmente, entendió que debía respetar el deseo de su hijo y anteponer su bienestar.
Publicidad
Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá
"Estuve muerta en vida. Para una mamá no hay nada más fuerte que escuchar a tu hijo decirte que quiere vivir con su papá", confesó durante el programa.
Galilea recordó que, en un primer momento, la decisión le resultó muy difícil de comprender, pero con el paso del tiempo entendió que Mateo necesitaba vivir esa etapa al lado de su padre.
"No era un rechazo hacia mí. Era una necesidad de convivir con su papá, de vivir esa experiencia", explicó.
¿Por qué Mateo decidió irse con su papá?
La conductora aseguró que nunca intentó impedir que su hijo tomara esa decisión. Por el contrario, consideró que lo más importante era acompañarlo y respetar lo que él sentía.
"Hay que aprender a soltar. Aunque te duela, los hijos no son nuestros; vienen a enseñarnos muchas cosas", expresó.
Montijo también reconoció que el proceso fue especialmente complicado porque estaba acostumbrada a compartir su vida con Mateo, quien nació en marzo de 2012, fruto de su matrimonio con el político y empresario Fernando Reina Iglesias. La pareja anunció su separación en marzo de 2023, después de casi 12 años de matrimonio.
Publicidad
Un proceso que fortaleció su relación
Pese al impacto que tuvo la decisión, Galilea aseguró que la relación con su hijo nunca se fracturó y que ambos mantienen un vínculo muy cercano.
La conductora explicó que comprendió que el amor de una madre también implica dejar que los hijos tomen sus propias decisiones, incluso cuando eso signifique atravesar momentos dolorosos.
Actualmente, Mateo alterna tiempo con sus dos papás, mientras Galilea continúa al frente del programa Hoy, Netas Divinas y La Casa de los Famosos México, donde se ha consolidado como una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana.