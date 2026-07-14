Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá: Estuvo 'muerta en vida' cuando su hijo decidió irse con su papá

La conductora de Hoy compartió que la decisión de Mateo, cuando tenía 11 años, fue uno de los episodios más dolorosos de su vida.
mar 14 julio 2026 11:40 AM
Añadir Quién en Google
galilea-montijo-hijo-mateo.jpg
Mateo, hijo de Galilea Montijo, declaró que lleva una gran relación con la nueva pareja de la conductora, Isaac Moreno. (Instagram)

Galilea Montijo confesó uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado como mamá. Durante una conversación en Netas Divinas, la conductora reveló que sintió que estaba "muerta en vida" cuando su hijo, Mateo, le dijo que quería irse a vivir con su papá, Fernando Reina Iglesias, cuando tenía 11 años.

La presentadora explicó que, aunque la noticia la devastó emocionalmente, entendió que debía respetar el deseo de su hijo y anteponer su bienestar.

Publicidad

Galilea Montijo revela el momento más difícil como mamá

"Estuve muerta en vida. Para una mamá no hay nada más fuerte que escuchar a tu hijo decirte que quiere vivir con su papá", confesó durante el programa.

Galilea recordó que, en un primer momento, la decisión le resultó muy difícil de comprender, pero con el paso del tiempo entendió que Mateo necesitaba vivir esa etapa al lado de su padre.

"No era un rechazo hacia mí. Era una necesidad de convivir con su papá, de vivir esa experiencia", explicó.

GALILEAmateo.jpg
Mateo ya ha empezado a preguntar a Galilea Montijo sobre la orientación sexual de su padrino. (Instagram/Galilea Montijo.)

¿Por qué Mateo decidió irse con su papá?

La conductora aseguró que nunca intentó impedir que su hijo tomara esa decisión. Por el contrario, consideró que lo más importante era acompañarlo y respetar lo que él sentía.

"Hay que aprender a soltar. Aunque te duela, los hijos no son nuestros; vienen a enseñarnos muchas cosas", expresó.

No+tengo+palabras+para+agradecer+a+la+vida+y+a+Dios+el+poder+ser+tu+mamá+y+verte+crecer!!!+Te+amo+mi+amor+del+bueno+++FELIZ+CUMPLE+++mi+único+objetivo+y+propósito+en+la+vida+es+verte+FELIZ+++siempre+serás+“Mi+pedazo+de+cielo”+“Mi+.jpg
Galilea Montijo se defiende de criticas por hacer fiesta de su hijo en cantina Galilea Montijo pidió no distorsionar historias sin conocimiento

Montijo también reconoció que el proceso fue especialmente complicado porque estaba acostumbrada a compartir su vida con Mateo, quien nació en marzo de 2012, fruto de su matrimonio con el político y empresario Fernando Reina Iglesias. La pareja anunció su separación en marzo de 2023, después de casi 12 años de matrimonio.

Publicidad

Un proceso que fortaleció su relación

Pese al impacto que tuvo la decisión, Galilea aseguró que la relación con su hijo nunca se fracturó y que ambos mantienen un vínculo muy cercano.

La conductora explicó que comprendió que el amor de una madre también implica dejar que los hijos tomen sus propias decisiones, incluso cuando eso signifique atravesar momentos dolorosos.

Que no se termine este día sin agradecerte por elegirme como tu mamá en esta vida!!! ❤️❤️❤️❤️est (2).jpg
Mateo, hijo de Galilea Montijo, declaró que lleva una gran relación con la nueva pareja de la conductora, Isaac Moreno. (Instagram)

Actualmente, Mateo alterna tiempo con sus dos papás, mientras Galilea continúa al frente del programa Hoy, Netas Divinas y La Casa de los Famosos México, donde se ha consolidado como una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana.

Publicidad

Tags

Galilea Montijo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad