Galilea Montijo revela la razón de los cambios en su cara

Los comentarios de Galilea Montijo que generaron especulación

La conversación creció luego de que, durante una sección de belleza en “Hoy", Montijo y Andrea Legarreta hicieran comentarios que televidentes interpretaron como la confirmación de que la conductora de La Casa de los Famosos se habría sometido a cirugía estéticas.

“Ya viene Semana Santa y muchas nos queremos ir a la playa, ¿cuánto tiempo antes te lo tienes que hacer? Porque luego uno se hincha”, comentó Legarreta. A esto, Galilea contestó bromeando: “Avísenme”.

Fiel a su estilo, la conductora también ironizó sobre la situación al atribuir la hinchazón a otros factores, como la sal: "La cara no me trató bien en estos momentos, pero la vida me trata increíble”, comenzó diciendo. “Mucha sal, mucha sal, mercurio retrógrado me infla", dijo bromeando con Diego Torres, el cantante que estaba invitado en el programa.

Galilea Montijo recibió críticas por su apariencia. (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo confirma la verdadera razón detrás de la hinchazón de su cara

En un programa reciente, la conductora explicó finalmente qué sucedió. Montijo se sometió a un procedimiento estético no quirúrgico, con el propósito de corregir una de sus cejas. Sin embargo, esto le provocó una reacción que derivó en la inflamación de su cara.

"Es que a mí me arreglaron mi cejita... hablando de cirugías, esta en realidad no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta (ceja)”, señaló.

Galilea Montijo tuvo una reacción al procedimiento estético. (Instagram/@galileamontijo)

Asimismo, aclaró que algunas imágenes difundidas en redes sociales estaban fueron editadas de forma exageradas y no reflejaban con precisión su apariencia real: "Pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”, comentó.

También explicó que, aunque inicialmente se encontraba bien tras el procedimiento, la inflamación apareció el día en que tenía que grabar el programa, como una reacción adversa.