Entre el arte y la polémica: John Galliano será homenajeado en vida en la Met Gala 2027

John Galliano en la Met Gala 2027

La exposición abrirá el 9 de mayo de 2027 y recorrerá cuatro décadas de trabajo, desde su colección de graduación hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.

John Galliano será homenajeado por el Met de Nueva York en 2027 con una exhibición que abrirá en la Met Gala 2027 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

El anuncio también confirma que el recorrido no evitará el episodio que cambió la carrera del diseñador en 2011. El curador Andrew Bolton estructuró la exhibición para abordar tanto sus aportaciones a la moda como las consecuencias de los comentarios antisemitas y racistas que provocaron su salida de Dior y un largo proceso de rehabilitación personal y profesional.

John Galliano: de un estudiante brillante a la gran promesa de la moda británica

Nacido en Gibraltar en 1960 y criado en Londres, John Galliano estudió en la escuela Central Saint Martins.

Su colección de graduación de 1984, "Les Incroyables", inspirada en la Revolución Francesa, llamó de inmediato la atención de compradores y críticos, quienes agotaron las prendas antes incluso de que abandonaran la pasarela.

Durante los años siguientes fundó su propia firma y presentó colecciones en Londres y París.

John Galliano será homenajeado por el Met de Nueva York en 2027 con una exhibición que abrirá en la Met Gala 2027 (Dan Herrick/KPA-ZUMA/Shutterstoc/Dan Herrick/KPA-ZUMA/Shutterstoc)

Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en estabilidad financiera. Su marca atravesó problemas económicos constantes y terminó por desaparecer como empresa independiente mientras Galliano concentraba su trabajo en las grandes casas de lujo.