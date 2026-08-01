Entre el arte y la polémica: John Galliano será homenajeado en vida en la Met Gala 2027
El Met de Nueva York dedicará su gran exposición de 2027 a John Galliano, un homenaje en vida que reconoce su influencia en la moda y, al mismo tiempo, revive el debate sobre el escándalo que marcó su carrera.
El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que su exposición de primavera de 2027 estará dedicada a John Galliano.
Bajo el título "John Galliano: Horizons", la muestra abrirá el primer lunes de mayo en la próxima Met Gala y convertirá al diseñador británico en apenas el tercer creador vivo que recibe una retrospectiva individual de este tipo, después de Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017).
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John Galliano en la Met Gala 2027
La exposición abrirá el 9 de mayo de 2027 y recorrerá cuatro décadas de trabajo, desde su colección de graduación hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.
El anuncio también confirma que el recorrido no evitará el episodio que cambió la carrera del diseñador en 2011. El curador Andrew Bolton estructuró la exhibición para abordar tanto sus aportaciones a la moda como las consecuencias de los comentarios antisemitas y racistas que provocaron su salida de Dior y un largo proceso de rehabilitación personal y profesional.
John Galliano: de un estudiante brillante a la gran promesa de la moda británica
Nacido en Gibraltar en 1960 y criado en Londres, John Galliano estudió en la escuela Central Saint Martins.
Su colección de graduación de 1984, "Les Incroyables", inspirada en la Revolución Francesa, llamó de inmediato la atención de compradores y críticos, quienes agotaron las prendas antes incluso de que abandonaran la pasarela.
Durante los años siguientes fundó su propia firma y presentó colecciones en Londres y París.
Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en estabilidad financiera. Su marca atravesó problemas económicos constantes y terminó por desaparecer como empresa independiente mientras Galliano concentraba su trabajo en las grandes casas de lujo.
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Galliano, Givenchy y Dior: la etapa que redefinió la alta costura
En 1995, John Galliano se convirtió en director creativo de Givenchy, un nombramiento histórico al ser el primer diseñador británico al frente de una casa francesa de alta costura.
Su permanencia duró poco. Un año después, el grupo LVMH lo trasladó a Dior, donde desarrolló la etapa más influyente de su carrera.
Entre 1996 y 2011 transformó los desfiles en grandes espectáculos narrativos y devolvió protagonismo a la alta costura con colecciones inspiradas en referencias históricas, culturales y cinematográficas.
Bajo su dirección, Dior recuperó relevancia creativa y comercial. Sus propuestas para la maison francesa son en la actualidad una referencia para diseñadores, historiadores y especialistas en moda; su presencia en el desfile de alta costura de la casa bajo el mando de Jonathan Anderson lo comprueba.
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El escándalo que puso fin a la carrera de Galliano en Dior
El ascenso y permanencia en la cima del mundo de la moda terminó para Galliano de forma abrupta en 2011.
Videos grabados en un café parisino mostraron al diseñador lanzar comentarios antisemitas y expresiones de admiración hacia Hitler durante una discusión.
Dior anunció su despido casi de inmediato, mientras la justicia francesa lo declaró culpable de insultos públicos por motivos de origen, religión o raza.
El episodio provocó que el diseñador desapareciera prácticamente de la industria. Además de perder su cargo en Dior y pasó de ser una de las figuras más influyentes del sector a convertirse en un caso emblemático sobre los límites entre el talento creativo y el perfil y deber públicos.
El regreso de Galliano de la mano de Maison Margiela
Tras el escándalo, Galliano pasó varios años alejado de los reflectores mientras recibía tratamiento por adicciones y ofrecía disculpas públicas.
También sostuvo encuentros con representantes de comunidades judías como parte de un proceso de reconciliación que, con el paso del tiempo, fue reconocido por diversas organizaciones.
En 2014 encontró una oportunidad para regresar cuando el grupo OTB lo nombró director creativo de Maison Margiela.
Lejos del foco mediático que había caracterizado su etapa en Dior, Galliano desarrolló un trabajo más experimental, fiel al lenguaje conceptual de la casa fundada por Martin Margiela.
Su desfile de alta costura Artisanal 2024 fue considerado por numerosos críticos como uno de los momentos más importantes de la moda reciente y confirmó que su capacidad creativa permanecía intacta.
Después de una década al frente de la firma, Galliano dejó Maison Margiela, con lo que cerró una etapa que consolidó su regreso al front row de la industria.