Anna Wintour y el regreso de John Galliano: la alianza que preparó el camino hacia la Met Gala 2027

Anna Wintour y John Galliano: la alianza que preparó el camino para la Met Gala 2027 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

La directora global editorial de Vogue, responsable de la Met Gala desde 1995 y una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, respaldó públicamente a Galliano cuando pocos estaban dispuestos a hacerlo. Ese apoyo, discreto durante años y más visible conforme el diseñador reconstruyó su carrera, culminará en mayo de 2027 con una de las mayores distinciones que puede recibir un creador de moda en vida.

Anna Wintour y John Galliano: un apoyo que comenzó después de la caída

Galliano quedó fuera de la industria en marzo de 2011 tras la difusión de videos en los que profirió insultos antisemitas en un café de París. Dior lo despidió de inmediato y meses después la justicia francesa lo declaró culpable de injurias públicas por motivos de origen, religión y raza.

Anna Wintour y John Galliano: la alianza que preparó el camino para la Met Gala 2027 (Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)

Mientras el diseñador permanecía alejado de los reflectores, Wintour mantuvo el contacto. En 2013 respaldó su breve residencia creativa en el estudio de Oscar de la Renta, una colaboración que permitió al diseñador originario de Gibraltar volver a trabajar en un entorno de alta costura antes de asumir un cargo permanente.

Un año más tarde, en octubre de 2014, el grupo OTB lo nombró director creativo de Maison Margiela, donde inició la reconstrucción de su prestigio como mejor lo sabe hacer, colección tras colección.

Wintour y Galliano: una relación que se fortaleció con el tiempo

La relación entre Wintour y Galliano se hizo más visible durante los últimos años. En 2020 ambos protagonizaron una edición de Vogue Global Conversations, donde conversaron sobre creatividad, sostenibilidad y el futuro de la moda durante la pandemia.

Anna Wintour y John Galliano: la alianza que preparó el camino para la Met Gala 2027 (Nick Harvey/Shutterstock/Nick Harvey/Shutterstock)

En aquella charla, Galliano resumió la filosofía que había guiado su regreso: "Lucharé hasta el final por la libertad de crear y por el proceso creativo". Wintour, por su parte, destacó su capacidad para reinventarse y su influencia en temas como el reciclaje creativo y la moda sin barreras de género.