John Galliano x ZARA: todo lo que debes saber sobre esta colaboración

¿Quién es John Galliano?

John Galliano es uno de los diseñadores más importantes e influyentes de la moda contemporánea. Se graduó en 1984 en Central Saint Martins con la colección Les Incroyables, inspirada en la Revolución Francesa, la cual definió la visión creativa que lo caracterizaría y, posteriormente, fundó su propia firma, dando inicio a su carrera dentro de la industria de la moda.

John Galliano nos ha compartido a través de sus diseños un mundo donde la fantasía, el drama y la historia viven en sus creaciones y estilo más icónicos. (Vía Getty Images)

La trayectoria de John Galliano se ha consolidado por su evolución dentro de algunas de las casas más importantes de la industria, como su paso por Givenchy en 1995, que lo convirtió en el primer diseñador británico en dirigir una maison francesa tan relevante, siendo una de sus etapas más influyentes de su carrera. Un año después, LVMH lo trasladaría a Dior como director creativo.

Durante su estadía en Dior, Galliano redefinió el concepto de la maison y transformó a la alta costura en un espectáculo visual, mostrando en cada pasarela colecciones con distintas referencias históricas llenas de dramatismo que mostraban una narrativa que rompía con la estética tradicional de la moda.

John Galliano al término del desfile de la colección de primavera 2005 para Dior. (Vía Getty Images)

Tras su salida en 2011, la carrera de Galliano atravesó una pausa que cambió el rumbo tanto de su vida personal como en lo profesional. Y no fue hasta su regreso en 2014 como director creativo de Maison Margiela donde marcó una nueva etapa, donde su enfoque creativo cambiaría y evolucionaría hacia una estética más conceptual, manteniendo el toque narrativo que lo había caracterizado durante toda su carrera.