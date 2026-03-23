John Galliano x ZARA: todo lo que debes saber sobre esta colaboración
La colaboración entre John Galliano y Zara crea un nuevo diálogo entre la alta costura y el fast fashion, donde la moda dejará de ser una tendencia para convertirse en una nueva narrativa con expresión e intención.
La industria de la moda ha dado un giro inesperado con la llegada de John Galliano a Zara, en una colaboración de dos años que unirá dos mundos para crear una nueva perspectiva sobre cómo consumimos la moda, mostrando la teatralidad que caracteriza a la alta costura con la inmediatez del fast fashion en una misma propuesta.
Con esta colaboración, Galliano no solo reinterpreta su legado como uno de los diseñadores más influyentes de la industria, sino que apostará por crear un lenguaje más accesible que acercara su visión creativa a una nueva generación, reinventando prendas que han sido clave en colecciones pasadas de Zara.
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La nueva era de Zara con John Galliano
Zara dio a conocer su asociación creativa por dos años con John Galliano, en la que el diseñador trabajará de manera directa con prendas de temporadas pasadas de la marca para su desconstrucción y reconfiguración, con la finalidad de darles una nueva perspectiva con nuevas expresiones y creaciones estacionales.
Zara nos dio a conocer que se trata de una colaboración guiada por un proceso de alta costura y que las colecciones se presentarán por temporadas a partir de septiembre de 2026. Sin duda, esta colaboración nos dará algo más que una tendencia y estamos seguros de que Galliano, a través de su visión creativa, acercará a la moda a una nueva experiencia que no solo se adaptará a un público en masas, sino que será más emocional y única para la industria de la moda.
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¿Quién es John Galliano?
John Galliano es uno de los diseñadores más importantes e influyentes de la moda contemporánea. Se graduó en 1984 en Central Saint Martins con la colección Les Incroyables, inspirada en la Revolución Francesa, la cual definió la visión creativa que lo caracterizaría y, posteriormente, fundó su propia firma, dando inicio a su carrera dentro de la industria de la moda.
La trayectoria de John Galliano se ha consolidado por su evolución dentro de algunas de las casas más importantes de la industria, como su paso por Givenchy en 1995, que lo convirtió en el primer diseñador británico en dirigir una maison francesa tan relevante, siendo una de sus etapas más influyentes de su carrera. Un año después, LVMH lo trasladaría a Dior como director creativo.
Durante su estadía en Dior, Galliano redefinió el concepto de la maison y transformó a la alta costura en un espectáculo visual, mostrando en cada pasarela colecciones con distintas referencias históricas llenas de dramatismo que mostraban una narrativa que rompía con la estética tradicional de la moda.
Tras su salida en 2011, la carrera de Galliano atravesó una pausa que cambió el rumbo tanto de su vida personal como en lo profesional. Y no fue hasta su regreso en 2014 como director creativo de Maison Margiela donde marcó una nueva etapa, donde su enfoque creativo cambiaría y evolucionaría hacia una estética más conceptual, manteniendo el toque narrativo que lo había caracterizado durante toda su carrera.
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Los momentos más icónicos de John Galliano
Su trayectoria ha estado llena de momentos clave que han marcado una diferencia importante en la moda y, con el paso de los años, su visión creativa ha evolucionado sin perder su toque dramático y narrativo.
La visión creativa de Galliano para Dior
Bajo la dirección de John Galliano, la colección de alta costura SS 2007 de Dior, nombrada “La Geisha Collection”, se consolidó como una de sus propuestas más memorables para la maison al estar inspirada por la estética japonesa y que destacó por tener una visión delicada y poética.
El regreso a Maison Margiela que evolucionó a Galliano
Con la colección Artisanal 2024 de Maison Margiela, Galliano expresó la idea de que vestirse es un ritual que revela quiénes somos, a través de looks donde las modelos desfilaron con maquillajes de porcelana que crearon un acabado de muñecas de porcelana, que conquistó a la industria.
El vestido de la Princess Diana
En 1996, Galliano diseñó el vestido lencero con detalles de encaje en un color navy que vistió la princesa Diana durante la Met Gala, el cual se convirtió en un ícono de la elegancia minimalista en los años noventa.
Zendaya conquistando la Met Gala x Galliano
Zendaya conquistó la Met Gala del 2024 con un vestido de alta costura hecho a la medida de Maison Margiela, firmado por John Galliano. La combinación de azul y verde joya, junto a la silueta de sirena, sin duda la convirtió en una de las protagonistas favoritas de la noche.
Con su colaboración en Zara, Galliano llevará su historia y sus momentos más icónicos a un público más amplio, demostrándonos que su creatividad sigue siendo un referente importante en la moda y que ahora estará al alcance de todos.