Recap de los desfiles más top de La Semana de la Alta Costura

Los desfiles que más amamos de esta semana

Balenciaga

El desfile de Balenciaga fue uno de los más amados y de los que más de habló esta semana. Después de estar muchos años en Valentino, Pierpaolo Piccioli presentó su primera colección de Alta Costura como director creativo de Balenciaga. Fuera de seguir el mismo legado de Cristobal o continuar con el trabajo de Demna, Pierpaolo decidió dejar su huella en esta colección. Una colección llena de color, siluetas atrevidas, que se convirtieron en diseños característicos del director.

Una casa de moda única que sabe mantener su esencia. (launchmetrics.com/spotlight)

Giorgio Armani Privé

En una semana en la que vemos diseños extravagantes y siluetas escultóricas, Giorgio Armani Privé nos demuestra que la elegancia también se encuentra en la sutiliza y en los pequeños detalles. La colección de Silvana Armani demostró el ADN clásico que tanto amamos de la marca, sin dejar a un lado ese toque único tan característico de ella. Piezas que siguen una paleta de colores obscura, con telas como terciopelo y cristales. Sin duda una de nuestras colecciones favoritas hasta el momento.