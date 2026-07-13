La Semana de la Alta Costura nos vuelve a demostrar porque la moda si es un arte y la entrega que todas las marcas le ponen a esta colección es impresionante. Durante una semana las casas de moda más importantes de la industria presentaron sus colecciones Haute Couture otoño-invierno.
El trabajo artesanal convive con nuevas tecnologías, estilos y los convierten en diseños únicos que serán recordados por siempre. Estos días son de nuestros favoritos ya que logramos ver el ADN puro de cada maison y podemos entender todo lo que existe detrás de cualquier colección, desde el diseño, hasta la ejecución y la pieza final.
Recap de los desfiles más top de La Semana de la Alta Costura
La Semana de la Alta Costura nos vuelve a demostrar porque la moda si es un arte y la entrega que todas las marcas le ponen a esta colección es impresionante. Durante una semana las casas de moda más importantes de la industria presentaron sus colecciones Haute Couture otoño-invierno.
Los desfiles que más amamos de esta semana
Balenciaga
El desfile de Balenciaga fue uno de los más amados y de los que más de habló esta semana. Después de estar muchos años en Valentino, Pierpaolo Piccioli presentó su primera colección de Alta Costura como director creativo de Balenciaga. Fuera de seguir el mismo legado de Cristobal o continuar con el trabajo de Demna, Pierpaolo decidió dejar su huella en esta colección. Una colección llena de color, siluetas atrevidas, que se convirtieron en diseños característicos del director.
Giorgio Armani Privé
En una semana en la que vemos diseños extravagantes y siluetas escultóricas, Giorgio Armani Privé nos demuestra que la elegancia también se encuentra en la sutiliza y en los pequeños detalles. La colección de Silvana Armani demostró el ADN clásico que tanto amamos de la marca, sin dejar a un lado ese toque único tan característico de ella. Piezas que siguen una paleta de colores obscura, con telas como terciopelo y cristales. Sin duda una de nuestras colecciones favoritas hasta el momento.
Schiaparelli
El desfile de Schiaparelli sigue siendo uno de lo más impresionantes de la semana, más que un runway, se convierte en un espectáculo que todos los amantes de la industria aman ver. Daniel Roseberry presentó una colección que mezcla la elegancia de Hollywood con las décadas de los 30 y 40, dando como resultado piezas futuristas, con diseños único y siluetas arquitectónicas. Esta colección mantuvo el ADN surrealista de la marca, pero lo inclinó a un lado más experimental.
Viktor & Rolf
La marca holandesa sigue siendo reconocida por el fabuloso performance que hace en sus desfiles y este año nos volvieron a sorprender. Una colección que se centró en dos ideas principales, decadencia y restricción. Lo que más llamó la atención de este runway, es que no fue un desfile convencional, fue una puesta en escena liderada por tan solo dos modelos, una joven y una mayor, ambas iban cambiando de atuendo en el escenario y llevaban las mismas piezas como si una fuera el reflejo de la otra.
Christian Dior
La naturaleza fue el foco de atención del desfile de Christian Dior , se creó un contraste perfecto entre el diseño del venue y los colores de las prendas. Una perfecta combinación entre verdes, telas metálicas, siluetas fluidas y accesorios que forman parte esencial de cada look. La colección presentada por Jonathan Anderson destacó por el gran equilibrio entre el ADN de la marca y el estilo del director. Prendas que llaman la atención por las transparencias y las capas ligeras, lo que demuestra que la Alta Costura y el lujo se aprecian desde el detalle.
Chanel
Matthieu Blazy diseñó una de las mejores colecciones de Alta Costura de la semana, una ambientación perfecta que iba de la mano con los diseños de la marca creando una atmósfera única. La colección de Chanel se basó principalmente en flores, transparencias, encaje y prendas estructuradas. El resultado de este desfile digo de cuento de hadas, fue una serie de diseños que reflejaban la esencia de la marca, los toques clásicos y el estilo innovador del director creativo.