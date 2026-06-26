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Moda

Recap Man´s Fashion Week: Nuestros favoritos hasta el momento

En plena semana de la Moda Masculina de las colecciones de primavera-verano, varias casas de moda revolucionaron con sus diseños y nos trajeron nuevas tendencias.
vie 26 junio 2026 02:14 PM
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La moda masculina también es única y esta semana esta dedicada solo a ellos. ((@brunellocucinelli))

Esta Semana la Moda Masculina confirmó que el estilo del 2027 será más libre y relajado sin perder sofisticación, ideal para todos los hombres que aman estar a la moda, pero evitan los looks forzados o aquellos que les tome mucho tiempo armar. Los desfiles dejaron claro que el lujo masculino está viviendo una transformación, pero aun así hay prendas para todos los estilos.

Desde la sastrería de Giorgio Armani, los looks experimentales de Prada y los toques sensuales de Saint Laurent, las Semanas de la Moda en Milán y París fueron todo un éxito. Las casas de moda demostraron que las prendas masculinas ya no giran en torno a los trajes, sino que también se enfocan en las prendas de deporte, piezas para looks relajados y en una nueva forma de entender el la elegancia y el estilo contemporáneo.

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Las 10 marcas que más amamos en Fashion Week

Prada

Sin duda sigue siendo una de las firmas más influyentes en la industria y lo demuestra con una colección que se adentra en un estilo masculino más relajado, espontaneo y con toques únicos que nos encantan. Miuccia Prada y Raf Simons optaron por diseños que se destacan por las siluetas relajadas y prendas que dan una sensación de libertad y sencillez. Una de las casas de moda que predice las tendencias para el próximo año.

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Una de las marcas más top que siempre logra sorprendernos. ((@prada))

Giorgio Armani

Giorgio Armani sigue siendo una de las marcas que mejor describen la elegancia italiana, y esto lo hacen con una colección que se destaca por tener prendas sofisticadas pero que no pierden ese estilo tan característico de la maison. Esta vez optaron por telas ligeras y relajadas que transmiten lujo sin necesidad de ser exageradas.

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Sastrería contemporánea pero que no pierde ese toque clásico. ((@giorgioarmani))

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Dolce & Gabbana

Para esta temporada Dolce & Gabbana apostó por una colección que se acerca más a lo sensual y a lo atrevido, siendo totalmente el ADN de la firma. Desde tejidos ligeros y transparencias hasta prendas que se destacan por tener ese toque mediterráneo, ésta es una de las colecciones más amadas del momento porque reflejan la pasión y la confianza que tanto los caracteriza y no pierden ese toque que los hace únicos.

Saint Laurent

Anthony Vaccarello sigue triunfando y esta vez lo hizo en la Semana de la moda masculina de Milán. Una colección que logró tener el perfecto balance entre el dramatismo, el lujo y el deseo, siendo uno de los desfiles más comentados de la temporada. Prendas con siluetas marcadas, pantalones fluidos y una actitud que nos recuerda a las décadas doradas de la moda.

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Anthony ha logrado crear colecciones que se convierten en referente de la moda y esta es una de ellas. ((@ysl))

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Louis Vuitton

La colección primavera-verano 2027 de Louis Vuitton fue presentada en París bajo la dirección creativa de Pharrell Williams. Vimos prendas inspiradas totalmente en el verano, el universo del surf y la perfecta combinación entre sastrería y las piezas relejadas que se llevan en la costa. Amamos el runway porque el director creativo sigue jugando con el ADN de la marca que tanto los caracteriza.

Dior

Jonathan Anderson sigue sorprendiéndonos. La colección que hizo para Dior se atreve a salir un poco de lo común, propone una nueva visión de todos esos hombres que aman la marca. Los tejidos ligeros, los pantalones brillantes y el denim desgastado siguen una estética fresca y llena de personalidad que la vuelven una de las colecciones y de los desfiles más comentados de la semana.

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Jonathan Anderson sigue sorprendiéndonos con todas sus colecciones y esta no se queda atrás. ((@dior))

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Milan Fashion Week Prada Saint Laurent

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