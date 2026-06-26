Recap Man´s Fashion Week: Nuestros favoritos hasta el momento

Esta Semana la Moda Masculina confirmó que el estilo del 2027 será más libre y relajado sin perder sofisticación, ideal para todos los hombres que aman estar a la moda, pero evitan los looks forzados o aquellos que les tome mucho tiempo armar. Los desfiles dejaron claro que el lujo masculino está viviendo una transformación, pero aun así hay prendas para todos los estilos.

Desde la sastrería de Giorgio Armani, los looks experimentales de Prada y los toques sensuales de Saint Laurent, las Semanas de la Moda en Milán y París fueron todo un éxito. Las casas de moda demostraron que las prendas masculinas ya no giran en torno a los trajes, sino que también se enfocan en las prendas de deporte, piezas para looks relajados y en una nueva forma de entender el la elegancia y el estilo contemporáneo.