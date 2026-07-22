Después de supuesta burla contra México, Cazzu habla del racismo y pide al público: "Paren de cancelarme"

Cazzu pide que no la cancelen, tras resurgir polémico video donde se burla de los mexicanos

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Cazzu hizo un llamado a la empatía y aseguró que, más allá de las diferencias, los latinoamericanos tienen mucho en común.

“Dejen de pelear. Dejen de... intentemos entendernos, entender nuestras culturas, que son tan parecidas. Al fin y al cabo, somos tan parecidos, tan parecidas. Los quiero mucho. Paren de cancelarme. Paren de cancelarme”, suplicó la expareja de Christian Nodal.

Cazzu pide que dejen de cancelarla, tras resurgir video donde se burla de mexicanos (Instagram)

Las declaraciones de la llamada "Nena Trampa" llegaron después de que resurgiera en redes sociales un video en el que se burlaba de una derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina.

El video volvió a viralizarse en medio de la "cruda" post-mundialista y provocó una ola de críticas por parte de algunos internautas mexicanos, quienes comenzaron a cuestionar a la cantante e impulsaron mensajes de cancelación en su contra.