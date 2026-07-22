La cantante argentina Cazzu alzó la voz para pedir que cesen las campañas de cancelación en su contra luego de la polémica que se desató en redes sociales por un antiguo video relacionado con el futbol en el que se burla de los mexicanos.
Después de supuesta burla contra México, Cazzu habla del racismo y pide al público: "Paren de cancelarme"
Cazzu pide que no la cancelen, tras resurgir polémico video donde se burla de los mexicanos
A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Cazzu hizo un llamado a la empatía y aseguró que, más allá de las diferencias, los latinoamericanos tienen mucho en común.
“Dejen de pelear. Dejen de... intentemos entendernos, entender nuestras culturas, que son tan parecidas. Al fin y al cabo, somos tan parecidos, tan parecidas. Los quiero mucho. Paren de cancelarme. Paren de cancelarme”, suplicó la expareja de Christian Nodal.
Las declaraciones de la llamada "Nena Trampa" llegaron después de que resurgiera en redes sociales un video en el que se burlaba de una derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina.
Una mujer sin filtros:
El video volvió a viralizarse en medio de la "cruda" post-mundialista y provocó una ola de críticas por parte de algunos internautas mexicanos, quienes comenzaron a cuestionar a la cantante e impulsaron mensajes de cancelación en su contra.
Cazzu lamenta el racismo que persiste en Latinoamérica
Ante la polémica por sus comentarios que resurgieron tras la conclusión del Mundial de Futbol, Cazzu aprovechó para reflexionar sobre la discriminación y el racismo que aún persisten en varios países de Latinoamérica, señalando que son problemáticas que deben combatirse desde el entendimiento y el respeto.
“Y ahí fue como se me despertó esta idea, ¿no? Con la que nosotros vivimos en Latinoamérica, en muchas ocasiones bajo ciertos parámetros y luchas que no son nuestras, digamos. En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”.
La artista explicó que las formas de discriminación varían de un país a otro y que, en Argentina, muchas veces están relacionadas con el origen o la condición social de las personas.
@rocioluis9 #cazzu #parati Cazzu se burla de los mexicanos . No aprecio el apoyo que se le dio ahora creo es tiempo de perdonar a #angelaaguilar ♬ sonido original - Rocío luis9
“Y no siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, no es el mismo porque cada país tiene sus problemáticas sociales”.
“Nosotros tenemos racismo para gente de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, en Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel, sino de dónde sos, cuánto tenés, digamos”.
Cazzu pide un alto a la discriminación
Cazzu lamentó que estos comportamientos sigan presentes en la sociedad y reiteró que cualquier tipo de discriminación resulta inaceptable.
“Y eso me parece terrible. Me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes, orígenes culturales, ¿no? Estamos viviendo en momentos muy turbulentos”.
@cazzuglobal
Un poco de lo que fue el live de hoy de Cazzu #cazzu #cazzuoficial
Con este mensaje, la intérprete buscó poner fin a la polémica y promover un ambiente de respeto entre sus seguidores, insistiendo en que las diferencias culturales no deberían convertirse en motivo de ataques o campañas de odio en redes sociales.
Con información de Agencia México