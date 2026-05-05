Cazzu cuenta inquietante experiencia paranormal que vivió junto a su hija Inti

Cazzu revive un episodio paranormal con su hija Inti

En una entrevista con el programa El Lado B de MTV, Cazzu relató un momento inquietante que vivió en casa junto a su hija Inti. La cantante no dudó en calificarlo como uno de los episodios más perturbadores que ha experimentado dentro de su propio hogar.

Cazzu e Inti. (Instagram)

Todo ocurrió en un domingo aparentemente tranquilo cuando Inti estaba jugando sola en su habitación, al fondo de un pasillo, cuando llamó a su mamá con urgencia. “Mamá, hay un señor en el cuarto”, contó la artista argentina.

Cazzu, lejos de reaccionar con calma, tomó aire y se dirigió hacia la habitación con nerviosismo. “Yo dije: ‘Chico, yo voy a ver algo acá. No, por favor, que no, por favor, no quiero ver nada’”, recordó.

Cuando llegó al cuarto, lo primero que vio fue la puerta del ropero abierta. No se animó a acercarse ni a tocarla. Solo miró a su hija y le preguntó dónde estaba el supuesto señor. Inti señaló hacia el clóset y le dijo: “Ahí”.



En ese momento, decidió hablarle a lo que fuera que su hija estaba viendo. “Bueno, te tienes que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija”, dijo. Y agregó: “Te tienes que ir y por favor no vuelvas”. Pero lo que realmente la dejó inquieta no fue la puerta abierta ni el cuarto en silencio, sino lo que su hija le dijo después: “Es malo”, contó.

La cantante aseguró que ella no vio ni sintió nada en ese momento, aunque tampoco descartó del todo lo ocurrido: “Abramos posibilidades, ¿no? Los chicos imaginan un montón”, comentó. Aun así, admitió que esa frase le estremeció: “No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido… y dije: ‘No, no voy a hacer nada’”. Y con eso bastó para que el recuerdo todavía le dé escalofríos.