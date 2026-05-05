En medio de su gira por Estados Unidos, Cazzu compartió una experiencia paranormal que la dejó desconcertada. Según contó, su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, le pidió que fuera a su cuarto para que sacara a un señor que estaba ahí, una situación que tomó por sorpresa a la artista argentina y que la hizo sentir un profundo miedo.
Cazzu cuenta inquietante experiencia paranormal que vivió junto a su hija Inti
Cazzu revive un episodio paranormal con su hija Inti
En una entrevista con el programa El Lado B de MTV, Cazzu relató un momento inquietante que vivió en casa junto a su hija Inti. La cantante no dudó en calificarlo como uno de los episodios más perturbadores que ha experimentado dentro de su propio hogar.
Todo ocurrió en un domingo aparentemente tranquilo cuando Inti estaba jugando sola en su habitación, al fondo de un pasillo, cuando llamó a su mamá con urgencia. “Mamá, hay un señor en el cuarto”, contó la artista argentina.
Cazzu, lejos de reaccionar con calma, tomó aire y se dirigió hacia la habitación con nerviosismo. “Yo dije: ‘Chico, yo voy a ver algo acá. No, por favor, que no, por favor, no quiero ver nada’”, recordó.
Cuando llegó al cuarto, lo primero que vio fue la puerta del ropero abierta. No se animó a acercarse ni a tocarla. Solo miró a su hija y le preguntó dónde estaba el supuesto señor. Inti señaló hacia el clóset y le dijo: “Ahí”.
@cazzuxselena En una reciente entrevista con "El Lado B" de MTV Cazzu contó una anécdota un poquito terrorífica que tuvo con su hija Inti. #Cazzu #Inti #Anecdota #MTV #ElLadoB ♬ sonido original - ~ Alejandro 🕷️
En ese momento, decidió hablarle a lo que fuera que su hija estaba viendo. “Bueno, te tienes que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija”, dijo. Y agregó: “Te tienes que ir y por favor no vuelvas”. Pero lo que realmente la dejó inquieta no fue la puerta abierta ni el cuarto en silencio, sino lo que su hija le dijo después: “Es malo”, contó.
La cantante aseguró que ella no vio ni sintió nada en ese momento, aunque tampoco descartó del todo lo ocurrido: “Abramos posibilidades, ¿no? Los chicos imaginan un montón”, comentó. Aun así, admitió que esa frase le estremeció: “No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido… y dije: ‘No, no voy a hacer nada’”. Y con eso bastó para que el recuerdo todavía le dé escalofríos.
Otra experiencia paranormal de Cazzu en México
Esta no es la primera vez que Cazzu deja a sus seguidores sorprendidos al contar experiencias fuera de lo común. La artista ya había compartido un episodio similar durante su paso por México con su gira Latinaje.
En una entrevista para el programa colombiana La Mega, recordó lo que vivió en un hotel mientras estaba de gira. Según relató, todo transcurría con normalidad hasta que una noche, justo cuando se estaba quedando dormida, ocurrió algo extraño.
“Las cortinas tenían un botón que estaba bastante lejos… y de repente se empezaron a abrir solas. Se abrieron todas”, contó.
Asustada, decidió no quedarse sola y llamó a su compañero de shows, ‘Titi’, para que la acompañara. Sin embargo, lo que parecía un susto pasajero volvió a repetirse incluso con él presente. “Se abrieron de nuevo delante de él”, relató.
La tensión aumentó durante la madrugada. “Tengo miedo”, confesó que pensó en ese momento. Incluso dejó una luz encendida, pero en algún punto todo quedó completamente a oscuras. Fue entonces cuando le pidió a su amigo que se quedara a dormir en la habitación.
Pero la noche no terminó ahí. Poco después, recibió un mensaje inesperado de una amiga. “¿Está todo bien?”, le escribió, lo que la dejó aún más desconcertada. “Y yo como: ‘Chicos, ayuda’”, recordó entre risas. Aunque lo contó con humor, la experiencia quedó grabada como una de las más extrañas que ha vivido.