Matty Healy, vocalista de The 1975, y Gabbriette Bechtel se casan en una íntima ceremonia en Los Ángeles

Después de casi dos años de relación y poco más de un año de compromiso, Matty Healy y Gabbriette Bechtel dieron un nuevo paso en su historia de amor. El vocalista de The 1975 y la modelo y cantante se casaron la tarde del sábado durante una ceremonia privada celebrada en Hollywood Hills, con la presencia de familiares, amigos cercanos y varias figuras de la industria musical.
El enlace tuvo lugar en Castillo del Lago, una emblemática residencia de estilo neocolonial español que en el pasado perteneció a Madonna y que se encuentra cerca del famoso letrero de Hollywood.
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Matty Healy y Gabbriette Bechtel se casan en una íntima ceremonia en Los Ángeles
Para la ocasión, Matty Healy eligió un clásico esmoquin negro, mientras que Gabbriette Bechtel apostó por un vestido blanco de líneas elegantes, acompañado de un velo tradicional, maquillaje natural y un peinado semirrecogido.
Tras intercambiar sus votos, la pareja compartió un beso en el altar y posó para las fotografías en los jardines de la propiedad.
La noticia fue confirmada por los representantes de ambos en un comunicado enviado a People: "Matty Healy y Gabbriette Bechtel se casaron ayer en una ceremonia privada en Los Ángeles, a la que asistieron sus familiares y amigos cercanos".
Entre los asistentes destacaron varias figuras cercanas a la pareja, entre ellas Charli XCX y su esposo George Daniel, baterista de The 1975, además de Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson, Duke Nicholson, Sydney Lynn Carlson, Tyrell Hampton, Alex O'Connor y Quenlin Blackwell.
La celebración llegó días después de las despedidas de soltero y soltera de los recién casados. Según Rolling Stone UK, Healy organizó la suya en Malibú, donde incluso sorprendió al subir al escenario para interpretar "The Sound" acompañado por The 9075, una banda tributo a The 1975.
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Gabbriette Bechtel ya imaginaba cómo sería su boda
Meses antes de convertirse en esposa de Matty Healy, Gabbriette Bechtel protagonizó una campaña nupcial para Jimmy Choo, donde compartió algunos consejos para futuras novias.
"Esto es una celebración, no una actuación". Y agregó: "Recuerden, se trata de amor, y de lucir espectaculares, pero sobre todo de amor".
En otra entrevista con People, la modelo había reconocido que la organización de la boda no era precisamente uno de sus talentos, aunque más tarde bromeó sobre cómo repartir las responsabilidades con su prometido.
"Deja que tu prometido piense que te está ayudando. Él elige la música, tú eliges todo lo demás. ¡Democracia!".
Una historia que comenzó gracias a Charli XCX
Los primeros rumores sobre la relación entre Matty Healy y Gabbriette Bechtel surgieron en septiembre de 2023, cuando fueron fotografiados besándose en Nueva York.
Sin embargo, quienes realmente hicieron posible ese encuentro fueron sus amigos, especialmente Charli XCX y George Daniel.
La cantante había conocido a Gabbriette en 2019, cuando la invitó a formar parte de la banda Nasty Cherry, y durante varios años intentó presentarla con Healy hasta que finalmente coincidieron en Los Ángeles.
La propia Gabbriette recordó ese momento durante una entrevista con HommeGirls: "Vino a Los Ángeles y desde entonces estamos enamorados".
Menos de un año después de hacer pública su relación, la pareja anunció su compromiso durante un concierto de Charli XCX en Brooklyn. Fue entonces cuando la modelo mostró por primera vez el llamativo anillo de diamante negro que le entregó el cantante.
Incluso celebró la noticia con el humor que la caracteriza: "CASARSE CON UN MIEMBRO DE THE 1975 ES MUY DE NIÑOS MALCRIADOS". Ahora, esa historia que comenzó entre amigos y conciertos culminó con una ceremonia íntima que reunió a sus seres más cercanos para celebrar el inicio de una nueva etapa juntos.