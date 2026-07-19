Matty Healy, vocalista de The 1975, y Gabbriette Bechtel se casan en una íntima ceremonia en Los Ángeles

Gabbriette Bechtel ya imaginaba cómo sería su boda

Meses antes de convertirse en esposa de Matty Healy, Gabbriette Bechtel protagonizó una campaña nupcial para Jimmy Choo, donde compartió algunos consejos para futuras novias.

"Esto es una celebración, no una actuación". Y agregó: "Recuerden, se trata de amor, y de lucir espectaculares, pero sobre todo de amor".

Gabbriette Bechtel (Getty Images)

En otra entrevista con People, la modelo había reconocido que la organización de la boda no era precisamente uno de sus talentos, aunque más tarde bromeó sobre cómo repartir las responsabilidades con su prometido.

"Deja que tu prometido piense que te está ayudando. Él elige la música, tú eliges todo lo demás. ¡Democracia!".

Una historia que comenzó gracias a Charli XCX

Los primeros rumores sobre la relación entre Matty Healy y Gabbriette Bechtel surgieron en septiembre de 2023, cuando fueron fotografiados besándose en Nueva York.

Matty Healy (Getty Images)

Sin embargo, quienes realmente hicieron posible ese encuentro fueron sus amigos, especialmente Charli XCX y George Daniel.

La cantante había conocido a Gabbriette en 2019, cuando la invitó a formar parte de la banda Nasty Cherry, y durante varios años intentó presentarla con Healy hasta que finalmente coincidieron en Los Ángeles.

La propia Gabbriette recordó ese momento durante una entrevista con HommeGirls: "Vino a Los Ángeles y desde entonces estamos enamorados".

Gabbriette Bechtel (Getty Images)

Menos de un año después de hacer pública su relación, la pareja anunció su compromiso durante un concierto de Charli XCX en Brooklyn. Fue entonces cuando la modelo mostró por primera vez el llamativo anillo de diamante negro que le entregó el cantante.

Incluso celebró la noticia con el humor que la caracteriza: "CASARSE CON UN MIEMBRO DE THE 1975 ES MUY DE NIÑOS MALCRIADOS". Ahora, esa historia que comenzó entre amigos y conciertos culminó con una ceremonia íntima que reunió a sus seres más cercanos para celebrar el inicio de una nueva etapa juntos.