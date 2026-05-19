Cazzu responde a las críticas sobre su cuerpo con poderoso mensaje de amor propio

Cazzu responde a críticas sobre su físico

En medio del show, Cazzu reaccionó a los comentarios que suelen hacerse en redes sociales y programas de espectáculos acerca de su cuerpo, especialmente sobre su apariencia y la forma en que se viste.

Cazzu (Cuartoscuro)

“Mañana ya saben cómo es. Yo aparezco… Vieron esos programas que hablan mal y dicen: ‘Ay, que los pantalones están muy cortitos. Que tiene mucha celulitis’”, expresó frente al público.

Lejos de mostrarse afectada, la artista respondió con seguridad y dejó claro que no piensa cambiar para cumplir con estándares de belleza irreales: “Así somos. Y nos va bien. Y nos va bien. Nada de andarse metiendo cosas raras”, dijo mientras hacía señas relacionadas con posibles cirugías estéticas.

La cantante también se pronunció sobre la presión que sienten muchas mujeres, especialmente aquellas que están expuestas públicamente, por lucir “perfectas” en todo momento: “Siempre pienso en que estos momentos en los que yo elijo lo que me voy a poner para subir acá. Y ustedes vieron, yo tengo unas cachas bastante grandes y están llenas de cosas. Y yo siempre digo: ‘Me voy a poner una media’. Pero después me parece lindo recordarles a ustedes porque a veces pasa que las personas cuando nos subimos a un escenario sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas”, comentó.