Belinda no quita el dedo del renglón y no descarta una posible colaboración con Cazzu

Belinda no descarta una posible colaboración con Cazzu

Durante una entrevista con el medio argentino TN, Belinda habló del cariño que siente por la música de ese país y mencionó a varios de sus artistas favoritos.

Belinda y Cazzu (Instagram)

"Me encantan las artistas argentinas, la verdad. Bizarrap, obviamente me encanta. Emilia me encanta, en general la música argentina me gusta muchísimo. Yo era súper fan de Cerati, era para mí uno de los artistas más increíbles, más talentosos del mundo; Los Babasónicos... podría estar sin parar diciéndote lo mucho que amo el talento argentino", comentó.

La entrevista dio un giro cuando la reportera le preguntó directamente por Cazzu. Lejos de esquivar el tema, Belinda afirmó que siente una gran admiración por la cantante argentina y confesó que le gustaría hacer música junto a ella.



"Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas, me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría".

Las declaraciones de Belinda no son las primeras en alimentar los rumores sobre una posible colaboración, Después de que Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda en 2022, el cantante inició una relación con Cazzu apenas unos meses después, situación provocó que durante mucho tiempo ambas fueran vistas como supuestas rivales. Sin embargo, ambas han dejado claro en distintas ocasiones que nunca existió un conflicto entre ellas.