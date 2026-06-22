En plena gira promocional de Toy Story 5, Belinda habló sobre los artistas argentinos que admira y terminó refiriéndose a Cazzu. La intérprete de “Luz sin gravedad” aseguró que le gustaría trabajar con ella, lo que volvió a reavivar las especulaciones sobre una posible colaboración musical.
Belinda no quita el dedo del renglón y no descarta una posible colaboración con Cazzu
Belinda no descarta una posible colaboración con Cazzu
Durante una entrevista con el medio argentino TN, Belinda habló del cariño que siente por la música de ese país y mencionó a varios de sus artistas favoritos.
"Me encantan las artistas argentinas, la verdad. Bizarrap, obviamente me encanta. Emilia me encanta, en general la música argentina me gusta muchísimo. Yo era súper fan de Cerati, era para mí uno de los artistas más increíbles, más talentosos del mundo; Los Babasónicos... podría estar sin parar diciéndote lo mucho que amo el talento argentino", comentó.
La entrevista dio un giro cuando la reportera le preguntó directamente por Cazzu. Lejos de esquivar el tema, Belinda afirmó que siente una gran admiración por la cantante argentina y confesó que le gustaría hacer música junto a ella.
@aleemena20 Beli platica en una entrevista lo mucho que admiran a Cazzu #belinda #belindapop #cazzu #cazzufans #cazzuoficial ♬ Yo Soy Tu Amigo Fiel (Alt) - Chiqui Chiquititos
"Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas, me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría".
Las declaraciones de Belinda no son las primeras en alimentar los rumores sobre una posible colaboración, Después de que Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda en 2022, el cantante inició una relación con Cazzu apenas unos meses después, situación provocó que durante mucho tiempo ambas fueran vistas como supuestas rivales. Sin embargo, ambas han dejado claro en distintas ocasiones que nunca existió un conflicto entre ellas.
El encuentro de Belinda y Cazzu
En noviembre de 2025, Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez durante un evento y hasta posaron juntas frente a las cámaras, un encuentro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales
Aquellas imágenes dispararon las especulaciones sobre una posible colaboración musical, aunque la propia Cazzu aclaró que apenas acababan de conocerse.
"Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas (...) Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso creo que estamos en un evento y tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más de lo que vieron no pasó. Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre", explicó entonces ante los medios.
La trapera argentina no escatimó en elogios hacia Belinda. Destacó su talento, su capacidad de adaptación y la forma en que ha seguido creciendo pese a los cambios en la industria. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, señaló la cantante durante una entrevista con Los40Colombia.
Ahora, con las recientes declaraciones de Belinda, la posibilidad de escuchar a ambas artistas en una misma canción vuelve a cobrar fuerza entre los fans de ambas artistas, quienes desde hace tiempo consideran que una colaboración sería una de las más esperadas del pop y el trap latino.