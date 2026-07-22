Christopher Nolan vs. las Ugg: ¿por qué el director prohibió las famosas botas en el set de ‘La Odisea’?

La revelación de Nolan surgió durante una entrevista con CBS Mornings, en la que el director explicó que las Ugg funcionan como un "signo de modernidad" que puede sacar a actores y equipo técnico del universo de la historia.

Para el ganador del Oscar, la atmósfera de una producción comienza mucho antes de escuchar la orden de "acción" y, por esa misma razón, este tipo de zapatos tampoco fueron vistos durante el rodaje de Oppenheimer, según dio a conocer Page Six.

Anne Hathaway ya conocía la prohibición de Christopher Nolan contra las botas Ugg (Zelig Shaul/Ace Pictures/Shutterstock)

Christopher Nolan prohíbe las botas Ugg para preservar la inmersión de sus actores

La obsesión de Christopher Nolan por el realismo es un tema que viende de tiempo atrás. A lo largo de su carrera ha privilegiado escenarios reales, efectos prácticos y grandes formatos cinematográficos frente al uso extensivo de efectos digitales. Esa misma lógica la aplica al ambiente de trabajo.

El cineasta explicó que ver unas Ugg en un set ambientado en la antigua Grecia puede generar el mismo efecto que observar a alguien comiendo papas fritas detrás de la cámara.

Christopher Nolan prohibió el uso de las botas Ugg en el set de 'La Odisea' (Satish Bate/Hindustan Times/Shutterstock)

Es un recordatorio constante de que se trata de una producción y no del mundo que la película intenta construir.

Esto, sin embargo, no significa que el director odie las botas. De hecho, reconoció que son cómodas, pero sostiene que pertenecen al mundo moderno y alteran el nivel de concentración que busca entre el reparto y el equipo técnico.