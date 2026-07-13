Antes de ver 'La Odisea' de Christopher Nolan, conoce la historia que cambió la literatura para siempre

Mucho antes de que Christopher Nolan decidiera llevarla a la pantalla grande, La odisea ya era considerada una de las obras más influyentes de la historia. Escrita hace casi tres mil años y atribuida al poeta griego Homero, esta epopeya no solo narra el accidentado regreso de un guerrero a casa: también sentó las bases de las historias de aventuras, supervivencia y transformación que siguen conquistando al cine y la literatura.
Tras el enorme éxito de Oppenheimer, Nolan vuelve a mirar hacia una historia monumental. En esta ocasión adapta el viaje de Odiseo, también conocido como Ulises, un héroe cuya mayor fortaleza no era la fuerza física, sino la inteligencia. Su travesía hacia Ítaca está llena de monstruos, dioses caprichosos, islas encantadas y decisiones que pondrán a prueba su ingenio y su humanidad.
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¿Quién fue Homero?
Aunque su nombre ha atravesado los siglos, la identidad de Homero continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia. La tradición lo considera un poeta griego que vivió alrededor del siglo VIII a. C. y a quien se atribuyen dos de las obras fundamentales de la literatura occidental: La Ilíada y La odisea.No existe certeza sobre si fue una persona real, si varios autores participaron en la creación de estos poemas o si fueron recopilaciones de relatos transmitidos oralmente durante generaciones. Lo que sí resulta indiscutible es el impacto de estas historias, que han influido en escritores, filósofos, artistas y cineastas durante más de dos milenios.
¿Quién es Odiseo?
Odiseo, interpretado por Matt Damon, es el rey de Ítaca y uno de los grandes héroes de la mitología griega . A diferencia de personajes como Aquiles, cuya fama proviene de su fuerza en el campo de batalla, Odiseo destaca por su inteligencia, su capacidad para elaborar estrategias y su habilidad para encontrar soluciones cuando todo parece perdido.Fue precisamente esa astucia la que permitió a los griegos conquistar Troya mediante el célebre caballo de madera, una idea que la tradición atribuye al propio Odiseo. Sin embargo, el final de la guerra apenas marca el comienzo de su verdadero desafío: regresar a casa junto a su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland).
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¿Qué hace tan especial la historia?
Más que una aventura fantástica, La odisea es una reflexión sobre el regreso al hogar, la identidad y la perseverancia. Cada obstáculo que enfrenta Odiseo representa una prueba de carácter: resistir la tentación, aprender de los errores, aceptar las pérdidas y seguir adelante incluso cuando el destino parece estar en su contra.
Por esa razón, el término “odisea” se incorporó al lenguaje cotidiano para describir cualquier viaje largo, complicado o lleno de dificultades.
¿Por qué Christopher Nolan eligió esta historia?
Aunque los detalles de la adaptación se mantienen bajo reserva, la elección resulta coherente con la filmografía de Christopher Nolan. El director británico ha construido buena parte de su carrera alrededor de personajes enfrentados al tiempo, la memoria, el sacrificio y las consecuencias de sus decisiones.
En ese sentido, La odisea ofrece un terreno ideal para explorar esos temas. El viaje de Odiseo no consiste únicamente en recorrer el Mediterráneo, sino en transformarse para recuperar aquello que perdió. Es una historia sobre la guerra, el peso del destino, el paso del tiempo y la búsqueda de un hogar, elementos que han estado presentes en películas como Memento, Interstellar y Dunkerque.
Una historia que sigue navegando tres mil años después
Pocas obras han demostrado una capacidad de permanencia tan extraordinaria como La odisea. Desde novelas y óperas hasta videojuegos, series de televisión y películas, el viaje de Odiseo ha sido reinterpretado una y otra vez porque habla de una experiencia profundamente humana: el deseo de volver a casa después de haber cambiado para siempre.
Con su adaptación, Christopher Nolan no solo recupera uno de los relatos fundacionales de la literatura universal; también invita a una nueva generación de espectadores a descubrir por qué, casi tres milenios después de haber sido contada por primera vez, esta aventura continúa marcando el rumbo de las grandes historias.