Lupita Nyong’o hizo frente a las críticas que recibió tras confirmarse su participación en La Odisea, la adaptación de la épica griega dirigida por Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio de 2026.
Lupita Nyong’o encara las críticas por interpretar a Helena de Troya en ‘La Odisea’ de Nolan: “Me siento honrada”
Lupita Nyong’o desata polémica tras ser elegida para interpretar a Helena de Troya en ‘La Odisea’
La actriz keniana-mexicana, ganadora del Oscar, interpretará a Helena de Troya, el icónico personaje descrito en la tradición como “la mujer más bella del mundo” y “el rostro que lanzó mil barcos” y también a su hermana Clitemnestra.
Esta elección de casting ha generado un intenso debate en redes sociales, con voces conservadoras que cuestionan la decisión de Nolan de elegir a Lupita Nyong’o por razones de representación histórica y cultural, y que pueden interpretarse como racistas.
Lupita Nyong’o enfrenta la polémica por participar en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan
En una entrevista con la edición estadounidense de Elle, Lupita Nyong’o abordó la polémica que causó su elección como Helena de Troya.
“Apoyo mucho la intención de Chris con esta historia y con la versión de esta historia que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo. No pierdo el tiempo pensando en defenderme. Las críticas existirán, las aborde o no”, declaró la actriz.
Lupita profundizó, en cambio, en el enfoque interpretativo con que abordó el personaje.
“No se puede interpretar la belleza. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que se han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable”, explicó la ganadora del Oscar.
Además, resaltó el carácter mitológico de la obra. “Esto es una historia mitológica. Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos. Por eso el elenco es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo. Me sentí profundamente honrada de que me confiaran este papel”, señaló.
Las críticas contra la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya se intensificaron tras comentarios en redes de figuras como el presentador Matt Walsh y otros sectores conservadores, quienes cuestionaron la decisión del director argumentando que nadie vería a Nyong’o como “la mujer más bella del mundo”.
Por otro lado, defensores del casting destacan la flexibilidad inherente a los mitos griegos —donde dioses cambian de forma— y elogian la capacidad actoral de Lupita Nyong’o, quien según Nolan siempre fue su primera opción para el papel por su “fuerza y porte”.
Lupita optó por no enfrascarse en defensas prolongadas, centrándose en la propuesta artística del proyecto.
“No puedo pasar mi tiempo pensando en todas las personas que todavía no me aman. Vas donde te quieren y sigues adelante”, aseguró.
‘La Odisea’: todos los detalles sobre la épica de Christopher Nolan que se estrena el 17 de julio
La Odisea se perfila para convertirse en uno de los blockbusters del verano 2026 con un presupuesto de producción estimado en más de 250 millones de dólares.
Matt Damon protagoniza la historia como Odiseo, acompañado por un reparto de lujo que incluye a Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Calipso, Robert Pattinson, Jon Bernthal como Menelao y otros actores.
La película sigue el épico viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando criaturas míticas y desafíos legendarios.
El ganador del Oscar Christopher Nolan, conocido por su meticulosidad, ha descrito esta versión como una de las más ambiciosas posibles del clásico de Homero. El rodaje incluyó locaciones masivas y sets prácticos para capturar la escala épica del relato.
Con información de Agencia México