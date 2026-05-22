Lupita Nyong’o encara las críticas por interpretar a Helena de Troya en ‘La Odisea’ de Nolan: “Me siento honrada”

Lupita Nyong’o enfrenta la polémica por participar en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

En una entrevista con la edición estadounidense de Elle, Lupita Nyong’o abordó la polémica que causó su elección como Helena de Troya.

“Apoyo mucho la intención de Chris con esta historia y con la versión de esta historia que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo. No pierdo el tiempo pensando en defenderme. Las críticas existirán, las aborde o no”, declaró la actriz.

Lupita Nyong'o enfrenta las críticas por interpretar a Helena de Troya en 'La Odisea' de Christopher Nolan (Savion Washington)

Lupita profundizó, en cambio, en el enfoque interpretativo con que abordó el personaje.

“No se puede interpretar la belleza. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que se han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable”, explicó la ganadora del Oscar.

Además, resaltó el carácter mitológico de la obra. “Esto es una historia mitológica. Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos. Por eso el elenco es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo. Me sentí profundamente honrada de que me confiaran este papel”, señaló.

Las críticas contra la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya se intensificaron tras comentarios en redes de figuras como el presentador Matt Walsh y otros sectores conservadores, quienes cuestionaron la decisión del director argumentando que nadie vería a Nyong’o como “la mujer más bella del mundo”.

Lupita Nyong'o enfrenta las críticas por interpretar a Helena de Troya en 'La Odisea' de Christopher Nolan (ELLE USA)

Por otro lado, defensores del casting destacan la flexibilidad inherente a los mitos griegos —donde dioses cambian de forma— y elogian la capacidad actoral de Lupita Nyong’o, quien según Nolan siempre fue su primera opción para el papel por su “fuerza y porte”.

Lupita optó por no enfrascarse en defensas prolongadas, centrándose en la propuesta artística del proyecto.

“No puedo pasar mi tiempo pensando en todas las personas que todavía no me aman. Vas donde te quieren y sigues adelante”, aseguró.