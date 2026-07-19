¿Te fascinó la película de Christopher Nolan? Estas son las mejores ediciones de La odisea para leer después del cine
Después de descubrir el viaje de Odiseo en la pantalla grande, estas ediciones ofrecen distintas formas de acercarse al poema de Homero, desde traducciones clásicas hasta reinterpretaciones contemporáneas.
Pocas historias han sobrevivido con tanta fuerza como La odisea. Casi tres mil años después de que Homero narrara el accidentado regreso de Odiseo a Ítaca, el poema sigue inspirando novelas, series, videojuegos y, ahora, una de las películas más esperadas de Christopher Nolan. Es natural que, después de verla, muchos espectadores quieran volver a la fuente original y descubrir por qué esta epopeya continúa fascinando generación tras generación.
La buena noticia es que no existe una única forma de leer La odisea. Hay traducciones que buscan ser lo más fieles posible al griego antiguo, otras que privilegian la fluidez narrativa y también reinterpretaciones que acercan el mito a los lectores contemporáneos. Estas son algunas de las ediciones más recomendables según especialistas, editoriales y críticos literarios.
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¿Qué edición de La odisea comprar?
1.
Odisea,
de Stephen Fry (Anagrama)
Esta no es una traducción directa de Homero, sino una reinterpretación escrita por Stephen Fry, uno de los divulgadores de mitología griega más populares de la actualidad. Después de Mythos, Heroes y Troy, Fry completa su recorrido por el mundo griego narrando el regreso de Odiseo con un lenguaje ágil, humor británico y un ritmo cercano al de una novela moderna.
¿Para quién es?
Para quienes nunca han leído a Homero y quieren conocer la historia antes de dar el salto al texto clásico.
Lo mejor de esta edición
Lenguaje contemporáneo.
Muy accesible.
Conserva el espíritu de la historia sin la complejidad de una traducción académica.
2.
The Odyssey
, traducida por Daniel Mendelsohn
Muchos especialistas consideran que la nueva traducción del escritor y clasicista Daniel Mendelsohn es una de las más importantes de los últimos años. Su objetivo fue equilibrar precisión filológica y belleza literaria, acompañando el texto con abundantes notas e introducciones que ayudan a comprender el contexto histórico y mitológico.
¿Para quién es?
Para lectores que desean profundizar en la obra y acercarse al original con una traducción moderna.
Lo mejor de esta edición
Traducción rigurosa.
Notas muy completas.
Excelente aparato crítico.
3.
The Odyssey
(Wordsworth Classics)
Si buscas una edición económica sin sacrificar calidad, la colección Wordsworth Classics sigue siendo una apuesta segura. Generalmente utiliza la célebre traducción de Samuel Butler, acompañada por introducciones y notas que contextualizan la obra.
¿Para quién es?
Para estudiantes o lectores que quieren descubrir La odisea con un presupuesto reducido.
Lo mejor de esta edición
Excelente relación calidad-precio.
Fácil de conseguir.
Ideal como primera lectura.
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4. The Odyssey, traducida por Emily Wilson
Cuando apareció en 2017, la traducción de Emily Wilson marcó un antes y un después: fue la primera realizada al inglés por una mujer y recibió elogios por su claridad, musicalidad y fidelidad al texto griego.
Wilson optó por un lenguaje directo que mantiene el ritmo poético sin perder naturalidad, lo que la ha convertido en una de las versiones favoritas de nuevos lectores y especialistas.
¿Para quién es?
Para quienes buscan una traducción moderna que combine rigor y facilidad de lectura.
Lo mejor de esta edición
Traducción premiada.
Lenguaje fluido.
Una de las versiones más recomendadas en la actualidad.
5. The Iliad & The Odyssey (The Folio Society)
Hablar de libros de colección obliga a mencionar a The Folio Society. Esta edición reúne La Ilíada y La odisea en un estuche de lujo, con las aclamadas traducciones de Emily Wilson, ilustraciones originales de Clive Hicks-Jenkins, impresión a dos tintas, mapas, encuadernación en tela y acabados de alta gama. Más que un libro, es una pieza para coleccionistas.
¿Para quién es?
Para bibliófilos y amantes de las ediciones de lujo.
Lo mejor de esta edición
Diseño espectacular.
Materiales premium.
Ilustraciones exclusivas.
Una de las ediciones más bellas publicadas en años.
6. Odisea (
Blackie Books)
Esta es una de las ediciones más completas disponibles en español. Incluye la clásica traducción en prosa de José Manuel Pabón —revisada a partir de la versión que Jorge Luis Borges elogió en su momento— y suma estudios de especialistas, Penélope, la versión de Margaret Atwood, ilustraciones de Calpurnio y abundante material complementario que convierte el volumen en una auténtica edición de referencia.
¿Para quién es?
Para lectores que quieren una edición definitiva en español.
Lo mejor de esta edición
Excelente traducción.
Amplio contexto histórico y literario.
Participación de figuras como Margaret Atwood e Irene Vallejo.
Una de las ediciones más completas publicadas en español.