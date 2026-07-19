¿Te fascinó la película de Christopher Nolan? Estas son las mejores ediciones de La odisea para leer después del cine

¿Qué edición de La odisea comprar?

1.

Odisea,

de Stephen Fry (Anagrama)

Esta no es una traducción directa de Homero, sino una reinterpretación escrita por Stephen Fry, uno de los divulgadores de mitología griega más populares de la actualidad. Después de Mythos, Heroes y Troy, Fry completa su recorrido por el mundo griego narrando el regreso de Odiseo con un lenguaje ágil, humor británico y un ritmo cercano al de una novela moderna.

¿Para quién es?

Para quienes nunca han leído a Homero y quieren conocer la historia antes de dar el salto al texto clásico.

Lo mejor de esta edición

Lenguaje contemporáneo.



Muy accesible.



Conserva el espíritu de la historia sin la complejidad de una traducción académica.

1. Odisea, de Stephen Fry (Anagrama)_.png

(Cortesía.)

2.

The Odyssey

, traducida por Daniel Mendelsohn

Muchos especialistas consideran que la nueva traducción del escritor y clasicista Daniel Mendelsohn es una de las más importantes de los últimos años. Su objetivo fue equilibrar precisión filológica y belleza literaria, acompañando el texto con abundantes notas e introducciones que ayudan a comprender el contexto histórico y mitológico.

¿Para quién es?

Para lectores que desean profundizar en la obra y acercarse al original con una traducción moderna.

Lo mejor de esta edición

Traducción rigurosa.



Notas muy completas.



Excelente aparato crítico.

3.

The Odyssey

(Wordsworth Classics)

Si buscas una edición económica sin sacrificar calidad, la colección Wordsworth Classics sigue siendo una apuesta segura. Generalmente utiliza la célebre traducción de Samuel Butler, acompañada por introducciones y notas que contextualizan la obra.

¿Para quién es?

Para estudiantes o lectores que quieren descubrir La odisea con un presupuesto reducido.

Lo mejor de esta edición

Excelente relación calidad-precio.



Fácil de conseguir.



Ideal como primera lectura.