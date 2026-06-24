Revelan detalles de la cercanía de Shakira con Manuel García-Rulfo

Todo comenzó con unas fotografías captadas a las afueras del exclusivo Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban a ambos sonriendo y compartiendo una velada relajada. Días después, videos difundidos en redes sociales los mostraron bailando salsa en El Floridita, uno de los clubes latinos más populares de Hollywood.

Ahora, el portal español Vanitatis asegura que la intérprete de Las mujeres ya no lloran estaría especialmente ilusionada con el actor tapatío.

Inauguración del Mundial 2026 (Getty Images)

Según la publicación, personas cercanas a ambos aseguran que la relación se encuentra en una etapa inicial y que ninguno tiene intención de apresurar las cosas. La prioridad de Shakira continúa siendo sus hijos, Milan y Sasha, además de los compromisos derivados de su gira mundial.

Sin embargo, quienes conocen a la cantante aseguran que la conexión con Manuel García-Rulfo ha sido natural y que ambos disfrutan de pasar tiempo juntos.

Manuel García-Rulfo (Instagram)

El actor, conocido por su perfil discreto, también atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras haber terminado recientemente una relación sentimental tras haber terminado con la modelo y cantante Audrey McGraw, hija de los músicos Faith Hill y Tim McGraw a principios de 2026.