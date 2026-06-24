Después de años en los que Shakira aseguró estar concentrada en sus hijos y en su carrera, parece que el amor podría estar tocando nuevamente a su puerta. La cantante colombiana y el actor mexicano Manuel García-Rulfo, protagonista de El abogado de Lincoln, se han convertido en una de las parejas más comentadas de las últimas semanas.
Revelan detalles de la cercanía de Shakira con Manuel García-Rulfo
Revelan detalles de la cercanía de Shakira con Manuel García-Rulfo
Todo comenzó con unas fotografías captadas a las afueras del exclusivo Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban a ambos sonriendo y compartiendo una velada relajada. Días después, videos difundidos en redes sociales los mostraron bailando salsa en El Floridita, uno de los clubes latinos más populares de Hollywood.
Ahora, el portal español Vanitatis asegura que la intérprete de Las mujeres ya no lloran estaría especialmente ilusionada con el actor tapatío.
Según la publicación, personas cercanas a ambos aseguran que la relación se encuentra en una etapa inicial y que ninguno tiene intención de apresurar las cosas. La prioridad de Shakira continúa siendo sus hijos, Milan y Sasha, además de los compromisos derivados de su gira mundial.
Sin embargo, quienes conocen a la cantante aseguran que la conexión con Manuel García-Rulfo ha sido natural y que ambos disfrutan de pasar tiempo juntos.
El actor, conocido por su perfil discreto, también atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras haber terminado recientemente una relación sentimental tras haber terminado con la modelo y cantante Audrey McGraw, hija de los músicos Faith Hill y Tim McGraw a principios de 2026.
Él es Manuel García-Rulfo, el actor mexicano que habría conquistado a Shakira
A sus 45 años, Manuel García-Rulfo es uno de los actores mexicanos con mayor presencia en Hollywood. Su papel como Mickey Haller en la serie de Netflix El abogado de Lincoln lo convirtió en una estrella internacional, aunque también ha participado en películas como Los siete magníficos, Asesinato en el Expreso de Oriente, Pedro Páramo y Jurassic World: Rebirth.
Mientras tanto, Shakira vive uno de los momentos más exitosos de su carrera. Tras superar la mediática ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha construido una nueva etapa marcada por los éxitos musicales y una vida más tranquila en Miami.
Y aunque ninguno ha hablado públicamente sobre su relación, todo apunta a que entre la estrella colombiana y el actor mexicano hay algo más que una amistad… y que esta historia apenas comienza.