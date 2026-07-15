Katie Holmes está estrenando romance. La actriz de 47 años fue captada en actitud cariñosa con el artista Jason Bard Yarmosky, de 39, mientras paseaban por calles de Nueva York. Días antes llegaron juntos al estreno de la película The Invite en East Hampton.
Katie Holmes estrena novio: Él es Jason Bard Yarmosky, el artista que la conquistó
Katie Holmes estrena novio
En imágenes publicadas por Daily Mail, la protagonista de Dawson's Creek aparece abrazando a Yarmosky e, incluso, dándole una palmada juguetona en la espalda mientras caminaban rumbo a una cena en Nueva York.
La pareja ya había llamado la atención la semana pasada al asistir al estreno de la película The Invite en East Hampton. Antes de la proyección, ocurrida el 10 de julio pasado, ambos llegaron juntos al cine y fueron fotografiados caminando de la mano.
Según People, una persona presente en el evento aseguró que la química entre ambos fue evidente durante toda la noche. "Le susurraba al oído y ella se reía; se veían muy cómodos juntos y ella tuvo una sonrisa en la cara toda la noche", contó el testigo a la publicación.
La misma fuente agregó que la actriz y el artista permanecieron juntos durante la función: "Se sentaron juntos durante la película. En un momento ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Se veían muy lindos", aseguró.
Tras la proyección, Holmes y Yarmosky también asistieron a una fiesta en The Boat House organizada después del estreno, donde convivieron con amigos cercanos.
Hasta el momento, la actriz no ha confirmado públicamente su relación con el artista. Daily Mail informó que buscó una reacción de los representantes de Holmes, aunque no obtuvo respuesta.
¿Quién es Jason Bard Yarmosky, nuevo novio de Katie Holmes?
Jason Bard Yarmosky nació en Nueva York en 1987 y es un artista visual cuya obra explora temas como el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, de acuerdo con su sitio oficial.
En 2010 obtuvo una licenciatura en Bellas Artes (Bachelor of Fine Arts) por la School of Visual Arts de Nueva York, y desde entonces ha expuesto su trabajo tanto en Estados Unidos como en ciudades internacionales como París.
La vida sentimental de Katie Holmes
La actriz, quien estuvo casada con Tom Cruise entre 2006 y 2012, ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida amorosa desde su divorcio.
En años posteriores fue relacionada sentimentalmente con Jamie Foxx, romance que nunca confirmaron públicamente, y más recientemente con el músico Bobby Wooten III, de quien se separó en 2022 tras varios meses de relación.