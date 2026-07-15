Katie Holmes estrena novio: Él es Jason Bard Yarmosky, el artista que la conquistó

Katie Holmes estrena novio

En imágenes publicadas por Daily Mail, la protagonista de Dawson's Creek aparece abrazando a Yarmosky e, incluso, dándole una palmada juguetona en la espalda mientras caminaban rumbo a una cena en Nueva York.

La pareja ya había llamado la atención la semana pasada al asistir al estreno de la película The Invite en East Hampton. Antes de la proyección, ocurrida el 10 de julio pasado, ambos llegaron juntos al cine y fueron fotografiados caminando de la mano.

Según People, una persona presente en el evento aseguró que la química entre ambos fue evidente durante toda la noche. "Le susurraba al oído y ella se reía; se veían muy cómodos juntos y ella tuvo una sonrisa en la cara toda la noche", contó el testigo a la publicación.

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky, su nuevo novio. (Getty Images)

La misma fuente agregó que la actriz y el artista permanecieron juntos durante la función: "Se sentaron juntos durante la película. En un momento ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Se veían muy lindos", aseguró.

Tras la proyección, Holmes y Yarmosky también asistieron a una fiesta en The Boat House organizada después del estreno, donde convivieron con amigos cercanos.

Hasta el momento, la actriz no ha confirmado públicamente su relación con el artista. Daily Mail informó que buscó una reacción de los representantes de Holmes, aunque no obtuvo respuesta.