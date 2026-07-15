La reacción de Brad Pitt tras la decisión de sus hijos de quitarse su apellido

Brad Pitt asegura que respetará la decisión de Maddox y Zahara

Aunque el actor no impedirá el trámite, personas cercanas al actor aseguran que la noticia ha sido especialmente dolorosa para él. Aun así, su postura será respetar la decisión de sus hijos y no intervenir en el proceso legal.

De acuerdo con información reciente, Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, solicitaron ser reconocidos legalmente como Maddox Chivan Jolie y Zahara Marley Jolie, respectivamente. Como parte del procedimiento exigido por la ley de California, ambos publicaron durante cuatro semanas consecutivas un aviso oficial en un periódico de Los Ángeles antes de que sus casos sean revisados por un juez en septiembre.

Angelina Jolie y sus seis hijos. (Getty Images)

Según una fuente cercana al actor citada por Daily Mail, Brad Pitt considera que oponerse al cambio de apellido no ayudaría a reconstruir el vínculo con sus hijos.

"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello".

Mientras allegados al actor aseguran que ha existido un proceso de alejamiento impulsado durante años, fuentes cercanas a Angelina Jolie rechazan esa versión y aseguran que la actriz promovió la terapia familiar para intentar sanar la relación entre Pitt y sus hijos.