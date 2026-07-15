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La reacción de Brad Pitt tras la decisión de sus hijos de quitarse su apellido

Maddox y Zahara iniciaron el proceso legal para dejar de usar el apellido Pitt. Aunque el actor no se opondrá, fuentes cercanas aseguran que la decisión le ha resultado profundamente dolorosa.
mié 15 julio 2026 11:46 AM
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Brad Pitt (Getty Images)

La fractura entre Brad Pitt y varios de sus hijos con Angelina Jolie parece estar lejos de resolverse. Esta semana, Maddox y Zahara iniciaron formalmente el proceso legal para eliminar el apellido "Pitt" de sus nombres, una decisión que marca un nuevo capítulo en el distanciamiento familiar que comenzó tras la separación de la expareja en 2016.

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Brad Pitt asegura que respetará la decisión de Maddox y Zahara

Aunque el actor no impedirá el trámite, personas cercanas al actor aseguran que la noticia ha sido especialmente dolorosa para él. Aun así, su postura será respetar la decisión de sus hijos y no intervenir en el proceso legal.

De acuerdo con información reciente, Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, solicitaron ser reconocidos legalmente como Maddox Chivan Jolie y Zahara Marley Jolie, respectivamente. Como parte del procedimiento exigido por la ley de California, ambos publicaron durante cuatro semanas consecutivas un aviso oficial en un periódico de Los Ángeles antes de que sus casos sean revisados por un juez en septiembre.

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Angelina Jolie y sus seis hijos. (Getty Images)

Según una fuente cercana al actor citada por Daily Mail, Brad Pitt considera que oponerse al cambio de apellido no ayudaría a reconstruir el vínculo con sus hijos.

"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello".

Mientras allegados al actor aseguran que ha existido un proceso de alejamiento impulsado durante años, fuentes cercanas a Angelina Jolie rechazan esa versión y aseguran que la actriz promovió la terapia familiar para intentar sanar la relación entre Pitt y sus hijos.

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Zahara Jolie y Angelina Jolie (Getty Images)

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El cambio de apellido confirma el distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos

La decisión de Maddox y Zahara no es un hecho aislado. En 2024, Shiloh eliminó legalmente el apellido Pitt al cumplir la mayoría de edad. Más tarde, Vivienne comenzó a utilizar únicamente el apellido Jolie en proyectos profesionales y Knox también ha dejado de usar públicamente el apellido paterno.

Con ello, cinco de los seis hijos de la expareja han optado por desvincularse, al menos de manera pública o legal, del apellido del actor.

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Angelina Jolie y su hijo Maddox. (Getty Images )

El distanciamiento familiar se remonta a la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016, después de un incidente ocurrido durante un vuelo privado.

Aunque las investigaciones no derivaron en cargos penales contra el actor, la relación con varios de sus hijos se deterioró con el paso de los años. El divorcio quedó formalmente resuelto en 2024, pero ambas partes mantienen un litigio por la propiedad del viñedo francés Château Miraval.

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