El cine mexicano despide a una de sus figuras más emblemáticas. La actriz Elsa Aguirre falleció este 15 de julio a los 95 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), poniendo fin a una trayectoria de más de ocho décadas que la convirtió en uno de los rostros más representativos de la Época de Oro del cine nacional.
Muere Elsa Aguirre a los 95 años, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano
Muere Elsa Aguirre a los 95 años, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano
Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua como Elsa Irma Aguirre Juárez, la actriz debutó en la pantalla grande siendo apenas una adolescente y compartió créditos con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova y Emilio "El Indio" Fernández. Su belleza, elegancia y talento la convirtieron en una de las grandes divas de la cinematografía mexicana.
La carrera de Elsa Aguirre comenzó tras ganar un concurso de belleza que le abrió las puertas de la industria cinematográfica. Su debut llegó en 1946 y, a partir de entonces, construyó una filmografía con más de 40 películas, entre las que destacan Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuidado con el amor y Vainilla, bronce y morir.
Con el paso de los años también incursionó en la televisión y las telenovelas, antes de retirarse definitivamente en 2004 tras participar en Belinda. Su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Ariel de Oro por su aportación al cine mexicano y un Luna del Auditorio por su legado artístico.
Además de su carrera artística, Elsa Aguirre fue admirada por su disciplina y estilo de vida. Durante décadas promovió la práctica del yoga, la meditación y una filosofía enfocada en el bienestar integral, faceta que mantuvo incluso después de retirarse de los escenarios.
El cine mexicano despide a una de sus últimas grandes divas
La noticia de su fallecimiento provocó múltiples reacciones en el medio artístico. La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó la pérdida de quien describió como "una de las actrices más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano", mientras colegas, instituciones culturales y seguidores recordaron su enorme contribución a la historia del séptimo arte en México.
El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.
Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1
— Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026
Su muerte ocurre apenas unos meses después del fallecimiento de su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre, marcando el adiós de dos de las figuras más representativas de una generación que dio identidad al cine mexicano durante el siglo XX.
En abril de este año, Elsa Aguirre recibió un homenaje en Cuernavaca para celebrar más de 80 años de trayectoria artística, un reconocimiento en vida que hoy adquiere un significado especial tras su partida. Con su fallecimiento, México pierde a una de las últimas grandes estrellas del Cine de Oro, cuyo legado permanecerá en la memoria de varias generaciones de espectadores.