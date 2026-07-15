Muere Elsa Aguirre a los 95 años, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua como Elsa Irma Aguirre Juárez, la actriz debutó en la pantalla grande siendo apenas una adolescente y compartió créditos con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova y Emilio "El Indio" Fernández. Su belleza, elegancia y talento la convirtieron en una de las grandes divas de la cinematografía mexicana.

Muere Elsa Aguirre a los 95 años. (Instagram)

La carrera de Elsa Aguirre comenzó tras ganar un concurso de belleza que le abrió las puertas de la industria cinematográfica. Su debut llegó en 1946 y, a partir de entonces, construyó una filmografía con más de 40 películas, entre las que destacan Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuidado con el amor y Vainilla, bronce y morir.

Con el paso de los años también incursionó en la televisión y las telenovelas, antes de retirarse definitivamente en 2004 tras participar en Belinda. Su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Ariel de Oro por su aportación al cine mexicano y un Luna del Auditorio por su legado artístico.

Además de su carrera artística, Elsa Aguirre fue admirada por su disciplina y estilo de vida. Durante décadas promovió la práctica del yoga, la meditación y una filosofía enfocada en el bienestar integral, faceta que mantuvo incluso después de retirarse de los escenarios.

