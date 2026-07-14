James Franco publica las “pruebas” de que un “alien” merodea su casa y las redes sociales se burlan

El actor de 48 años acompañó la publicación con el mensaje: "Lo querían. Aquí está. Lo entrego", después de varias semanas de anticipar que compartiría pruebas de un presunto encuentro con un ser "no humano".

El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas y abrió un debate entre quienes consideran que se trata de un montaje y quienes esperan una explicación adicional, como una campaña de promoción de algún nuevo proyecto del nominado al Oscar.

James Franco ha mantenido un perfil bajo en años recientes (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

James Franco y el video que muestra a un extraterrestre en su casa

El video forma parte de una serie de publicaciones que James Franco comenzó a compartir desde principios de junio tras reactivar su cuenta de TikTok (bajo el usuario @jamesfranco2319).

En las grabaciones, el actor afirma haber visto "algo no humano" en el garaje de su casa, asegura sentirse observado y llegó a advertir que, si desaparecía, sus seguidores sabrían qué había ocurrido.

James Franco provoca burlas y escepticismo con video que muestra un supuesto extraterrestre (TikTok)

También insistió en varias ocasiones que no se trataba de una broma ni de una actuación y prometió mostrar evidencia el 13 de julio.

Después de publicar la grabación, adelantó que dará a conocer nuevo material en los próximos días, aunque sin explicar el origen de las imágenes ni ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones.

"Hola, llegó el día. 13 de julio. Hoy es 13 de julio. Les prometí que iba a revelar algo porque encontré algo. Me lo impusieron. No lo pedí", señala el actor en la grabación.

"He pasado por mucho, ¿de acuerdo? Entré a las redes sociales y empecé a hablar de esto. No quería hacerlo, ¿de acuerdo? No lo elegí. Me lo impusieron. Vi algo y pensé: ¿saben qué? No puedo quedarme callado. La gente dice que estoy loco. Dicen que estoy intentando... no sé qué. Sea lo que sea, he pasado por mucho", añade.

Franco asegura que le hackearon su cuenta dos veces. "Dos veces intentaron silenciarme para que no publicara esto, ¿de acuerdo? Pero necesito publicarlo precisamente por eso, porque están intentando detenerme. Por esa misma razón, luché para recuperar la cuenta y sentí que se lo debía a ustedes, a la gente que me sigue y que, ya saben, confía en que de hecho, ya saben, tengo material que respalda lo que digo", expuso antes de compartir las imágenes.