Kenia OS explica por qué aún no sale el tema que grabó con Belinda y Danna Paola

Kenia OS aclara qué pasó con la colaboración con Belinda y Danna Paola

Lejos de rumores sobre rivalidades o diferencias personales, Kenia aseguró que el retraso tiene una explicación mucho más sencilla: los tiempos de cada una de las artistas simplemente no han coincidido.

Durante un encuentro con medios, la cantante sinaloense explicó que la canción sigue existiendo y que ninguna de las involucradas ha descartado lanzarla.

Belinda y Danna Paola. (Instagram/Belinda.)

“Simplemente las tres estamos haciendo muchas cosas. Es una canción que ahí está y que en algún momento verá la luz”, señaló.

La artista dejó claro que el proyecto no ha sido cancelado y que tanto Belinda como Danna Paola continúan interesadas en hacerlo realidad. Sin embargo, las agendas y compromisos profesionales han complicado concretar el lanzamiento.