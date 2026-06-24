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Espectáculos

Kenia OS explica por qué aún no sale el tema que grabó con Belinda y Danna Paola

Kenia OS aclaró qué ocurrió con la esperada colaboración junto a Belinda y Danna Paola y explicó por qué, por ahora, el tema sigue sin fecha de lanzamiento.
mié 24 junio 2026 08:29 AM
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Kenia Os, Belinda y Danna (Instagram)

Durante años, los fans han esperado una colaboración que prometía reunir a tres de las figuras más importantes del pop mexicano: Kenia OS, Belinda y Danna Paola. El proyecto fue confirmado tiempo atrás y generó una ola de expectativa, pero el tema nunca llegó a ver la luz. Ahora, la intérprete de “Malas Decisiones” finalmente explicó qué pasó.

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Kenia OS aclara qué pasó con la colaboración con Belinda y Danna Paola

Lejos de rumores sobre rivalidades o diferencias personales, Kenia aseguró que el retraso tiene una explicación mucho más sencilla: los tiempos de cada una de las artistas simplemente no han coincidido.

Durante un encuentro con medios, la cantante sinaloense explicó que la canción sigue existiendo y que ninguna de las involucradas ha descartado lanzarla.

Belinda y Danna Paola.
Belinda y Danna Paola. (Instagram/Belinda.)

“Simplemente las tres estamos haciendo muchas cosas. Es una canción que ahí está y que en algún momento verá la luz”, señaló.

La artista dejó claro que el proyecto no ha sido cancelado y que tanto Belinda como Danna Paola continúan interesadas en hacerlo realidad. Sin embargo, las agendas y compromisos profesionales han complicado concretar el lanzamiento.

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Una colaboración que los fans llevan años esperando

La posibilidad de ver juntas a Kenia OS, Belinda y Danna Paola ha sido una de las más comentadas por los seguidores del pop latino. Las tres cantantes se han consolidado como referentes de una generación y han construido carreras exitosas tanto en México como en el extranjero.

Mientras Belinda se encuentra inmersa en nuevos proyectos musicales y actorales, Danna Paola continúa expandiendo su carrera internacional. Por su parte, Kenia OS vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria, con giras y lanzamientos constantes.

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Belinda, Kenia Os y Danna (Instagram)

Aunque todavía no hay una fecha oficial para escuchar el tema, las declaraciones de Kenia parecen haber devuelto la esperanza a los fans.

“En algún momento se va a dar”, aseguró la cantante, dejando abierta la puerta para una de las colaboraciones más esperadas del pop mexicano reciente.

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Danna Paola Belinda Kenia Os

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