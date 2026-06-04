Tom Holland no escatima elogios para Zendaya: “Es la mejor actriz del momento”

Tom Holland elogia a Zendaya y celebra trabajar de nuevo juntos

Durante su participación en el podcast Good Hang with Amy Poehler, el actor británico habló sobre lo que ha aprendido al observar el trabajo de su pareja y destacó la entrega con la que afronta cada uno de sus proyectos.

Zendaya y Tom Holland (Getty Images)

“Creo que lo que me encanta de verla trabajar como actriz es que no tiene miedo”, comentó cuando la conductora Amy Poehler le preguntó qué había aprendido de Zendaya a lo largo de los años.

Tom Holland aseguró que una de las cualidades que más le impresionan de Zendaya es la manera en que se involucra en cada personaje: “Ella se entrega por completo, como si dijera: ‘Voy a darlo todo’. Creo que cuando la ves como Rue en Euphoria, es completamente diferente a como es en la vida real”.

El actor también destacó la versatilidad de la actriz estadounidense a lo largo de su carrera: “Y luego, si la ves como Emma en The Drama, es una interpretación totalmente distinta, pero con la misma intensidad, pasión y determinación. Creo que es la mejor actriz del momento, de verdad creo que tiene algo especial”.



Holland y Zendaya se conocieron en 2017 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y MJ. Aunque durante años mantuvieron en privado su vida sentimental, la pareja hizo pública su relación en 2021. Desde entonces, ambos se han convertido en una de las parejas más populares de Hollywood. A principios de 2025, diversos medios reportaron su compromiso, aunque los actores han optado por mantener los detalles de su vida privada lejos de los reflectores.