¿Quién es la hermana de Erling Haaland, el goleador noruego, que sorprende por su increíble parecido?

¿Quién es Gabrielle Haaland, la hermana de Erling Haaland?

Las imágenes de Gabrielle no tardaron en inundar las redes sociales. Miles de aficionados destacaron el enorme parecido físico entre ambos, al grado de llamarla "la versión femenina de Haaland".

A diferencia de su famoso hermano, Gabrielle Haaland no se dedica al deporte profesional. Ha preferido mantener un perfil discreto, centrado en su vida familiar y alejado de los reflectores que rodean al delantero del Manchester City.

Erling Haaland y sus hermanos: Gabrielle y Astor. (Instagram)

En sus redes sociales suele compartir fotografías de viajes, reuniones familiares y momentos junto a su esposo y su hijo. Aunque cuenta con una creciente comunidad de seguidores, su popularidad se disparó durante el Mundial gracias a las imágenes captadas en las tribunas

El parecido que conquistó las redes

El revuelo comenzó cuando las cámaras enfocaron a Gabrielle durante uno de los partidos de Noruega. Su cabello rubio, complexión atlética y rasgos faciales provocaron que las comparaciones con Erling fueran inevitables.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, los usuarios compartieron fotografías de ambos lado a lado, sorprendidos por el parecido. Algunos incluso bromearon con que parecía un filtro o una versión femenina creada con inteligencia artificial.



Blood is thicker than water. Haaland & his sister. pic.twitter.com/gWrQuUFHW6 — TobyWrites (@tobyasky) July 1, 2026

La atención mediática llegó en un momento en el que Haaland atraviesa uno de los mejores torneos de su carrera. El delantero ha sido pieza clave para que Noruega alcanzara por primera vez los cuartos de final de un Mundial, tras marcar un doblete frente a Brasil en los octavos de final.