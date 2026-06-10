Luisa María Alcalde vs. Cayetana Álvarez de Toledo: el nuevo choque entre Morena y una aliada de Ricardo Salinas Pliego

¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo?
Cayetana Álvarez de Toledo nació en Madrid el 15 de octubre de 1974 y pertenece a una familia aristocrática; es historiadora, periodista y diputada del Partido Popular, la principal fuerza de oposición al gobierno de España.
Durante años ha sido una de las voces más visibles del liberalismo conservador español y una férrea crítica de los movimientos populistas de izquierda en América Latina.
Su nombre ya había sido objeto de polémica cuando defendió una visión positiva de la conquista española y cuestionó las exigencias de disculpas históricas planteadas por gobiernos latinoamericanos, entre los que se cuenta el del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En fechas recientes también fue criticada por funcionarios mexicanos luego de referirse a México como un país afectado por fenómenos que ella asocia con el "populismo autoritario".
Incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, respondió públicamente a sus declaraciones y cuestionó que figuras extranjeras critiquen a México mientras visitan constantemente el país para participar en foros y conferencias.
“Hay que detenerse en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias”, señaló el canciller a inicios de junio.