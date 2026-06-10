Luisa María Alcalde vs. Cayetana Álvarez de Toledo: el nuevo choque entre Morena y una aliada de Ricardo Salinas Pliego

Luisa María Alcalde y Cayetana Álvarez de Toledo: el origen del conflicto

La polémica comenzó tras la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a México para participar en actividades organizadas por la Universidad de la Libertad y por los Consejos Consultivos de Grupo Salinas.

Durante una conferencia, la diputada española sostuvo que la soberanía mexicana no está amenazada por Estados Unidos, España o por personajes históricos como Hernán Cortés, sino por factores internos.

"Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres flagelos internos y corrosivos: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia", afirmó la legisladora española, quien fue más allá y planteó una “posible salida” que provocó una inmediata reacción.

"La elección es simple: soberanía o crimen organizado; soberanía o populismo autoritario; soberanía o dependencia (...) Es decir: soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum", declaró durante su intervención.

Según diversos reportes, Álvarez de Toledo aseguró además que había viajado a México para "defender la soberanía de los mexicanos frente a sus verdaderos enemigos", una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó respuestas desde el oficialismo.

