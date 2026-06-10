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Política

Luisa María Alcalde vs. Cayetana Álvarez de Toledo: el nuevo choque entre Morena y una aliada de Ricardo Salinas Pliego

Luisa María Alcalde y Cayetana Álvarez de Toledo protagonizan una guerra de declaraciones sobre la soberanía de México; una polémica que revive el vínculo de la diputada española con Ricardo Salinas Pliego.
mié 10 junio 2026 01:41 PM
Cayetana Álvarez de Toledo, Ricardo Salinas Pliego y Luisa María Alcalde
Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Ricardo Salinas Pliego, se enfrentó con declaraciones con Luisa María Alcalde (Instagram y CUARTOSCURO)

La discusión sobre la soberanía de México enfrentó a Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena y exsecretaria de Gobernación, y a Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más polémicas de la derecha española y “aliada” del empresario Ricardo Salinas Pliego.

El choque ocurrió en medio del lanzamiento del espacio gubernamental “Derecho de Réplica”, una plataforma impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a lo que considera campañas de desinformación y noticias falsas difundidas contra la administración federal.

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Luisa María Alcalde y Cayetana Álvarez de Toledo: el origen del conflicto

La polémica comenzó tras la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a México para participar en actividades organizadas por la Universidad de la Libertad y por los Consejos Consultivos de Grupo Salinas.

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Durante una conferencia, la diputada española sostuvo que la soberanía mexicana no está amenazada por Estados Unidos, España o por personajes históricos como Hernán Cortés, sino por factores internos.

"Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres flagelos internos y corrosivos: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia", afirmó la legisladora española, quien fue más allá y planteó una “posible salida” que provocó una inmediata reacción.

"La elección es simple: soberanía o crimen organizado; soberanía o populismo autoritario; soberanía o dependencia (...) Es decir: soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum", declaró durante su intervención.

Según diversos reportes, Álvarez de Toledo aseguró además que había viajado a México para "defender la soberanía de los mexicanos frente a sus verdaderos enemigos", una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó respuestas desde el oficialismo.

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La respuesta de Luisa María Alcalde a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo

Antes las declaraciones incendiarias que dijo la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, una de las primeras voces en responder desde el lado de la 4T fue Luisa María Alcalde, quien recientemente concluyó su mandato al frente de Morena.

La exdirigente y figura cercana al expresidente López Obrador desestimó las afirmaciones de la diputada española y recordó que, conforme al Artículo 39 de la Constitución mexicana, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

La exsecretaria de Gobernación cuestionó que una legisladora extranjera se asumiera como defensora de la soberanía mexicana y sostuvo que corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos determinar el rumbo político del país.

La respuesta se produjo en el marco de la puesta en marcha "Derecho de Réplica", un programa diseñado para responder a narrativas que considera falsas o manipuladas. La iniciativa es encabezada por la propia Alcalde y forma parte de la estrategia de comunicación del gobierno de Sheinbaum.

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¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo?

Cayetana Álvarez de Toledo nació en Madrid el 15 de octubre de 1974 y pertenece a una familia aristocrática; es historiadora, periodista y diputada del Partido Popular, la principal fuerza de oposición al gobierno de España.

Durante años ha sido una de las voces más visibles del liberalismo conservador español y una férrea crítica de los movimientos populistas de izquierda en América Latina.

Su nombre ya había sido objeto de polémica cuando defendió una visión positiva de la conquista española y cuestionó las exigencias de disculpas históricas planteadas por gobiernos latinoamericanos, entre los que se cuenta el del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En fechas recientes también fue criticada por funcionarios mexicanos luego de referirse a México como un país afectado por fenómenos que ella asocia con el "populismo autoritario".

Incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, respondió públicamente a sus declaraciones y cuestionó que figuras extranjeras critiquen a México mientras visitan constantemente el país para participar en foros y conferencias.

“Hay que detenerse en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias”, señaló el canciller a inicios de junio.

La amistad de Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Salinas Pliego

El nombre de Cayetana Álvarez de Toledo es doblemente polémico en México, en primer lugar por sus recientes declaraciones sobre la soberanía nacional y por la amistad que tiene con el empresario Ricardo Salinas Pliego, una de las figuras más críticas de la llamada Cuarta Transformación.

La propia diputada española reconoció públicamente el estrecho vínculo que la une con el dueño de Grupo Salinas y con su hija, Ninfa Salinas. De hecho, durante una de sus intervenciones en México explicó que había acudido al país invitada por "sus amigos Ricardo y Ninfa".

Álvarez de Toledo ha participado en distintas ediciones de los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas, así como en actividades organizadas por la Universidad de la Libertad y en el Festival de las Ideas, el encuentro impulsado por el empresario mexicano que reúne a intelectuales, científicos, economistas y líderes políticos de orientación predominantemente liberal.

En esos foros, la legisladora española ha defendido reiteradamente el libre mercado, las libertades individuales, la reducción de la intervención estatal y la necesidad de fortalecer los contrapesos institucionales, posiciones que coinciden con muchas de las posturas públicas de Salinas Pliego.

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Luisa María Alcalde

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