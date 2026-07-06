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Espectáculos

Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera. A sus 41 años, el capitán de Portugal aseguró que se va con la conciencia tranquila y sin cuentas pendientes.
lun 06 julio 2026 09:14 AM
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Cristiano Ronaldo (Getty Images)
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Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

A sus 41 años, el máximo goleador en la historia del futbol internacional aseguró que vive este torneo con una mezcla de emoción, gratitud y serenidad, convencido de que ya entregó todo dentro de la cancha.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Dallas, Ronaldo fue directo cuando se le preguntó sobre su futuro con la selección portuguesa.

"Se trata de disfrutarlo tanto como sea posible. Este será mi último Mundial, pero esperemos que mañana no sea mi último partido", dijo.

También dejó claro que un eventual retiro llegará cuando él lo decida y no por la presión de las críticas o de la edad.

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Cristiano Ronaldo (Getty Images)

El delantero reconoció que no necesita seguir jugando al futbol por obligación, sino por la pasión que aún siente por el deporte.

"He dado todo al futbol", afirmó, al asegurar que afronta esta etapa final con "la conciencia tranquila" y orgulloso de todo lo que ha conseguido con Portugal.

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Cristiano Ronaldo dejó claro que su legado no depende ganar el Mundial

Aunque el título mundial es el gran trofeo que falta en su extraordinario palmarés, Cristiano dejó claro que su legado no depende de levantar la Copa del Mundo.

El portugués recordó que ha vivido una carrera única, marcada por récords, triunfos y momentos difíciles, y aseguró que ganar el Mundial no cambiaría quién es ni lo que representa para el futbol. "No seré más o menos Cristiano si gano el Mundial", expresó.

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Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Su despedida llega con cifras que refuerzan su lugar entre los más grandes de todos los tiempos. En este Mundial se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes y suma más de 230 partidos con la selección portuguesa, además de ser su máximo goleador histórico.

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