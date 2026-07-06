Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

A sus 41 años, el máximo goleador en la historia del futbol internacional aseguró que vive este torneo con una mezcla de emoción, gratitud y serenidad, convencido de que ya entregó todo dentro de la cancha.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Dallas, Ronaldo fue directo cuando se le preguntó sobre su futuro con la selección portuguesa.

"Se trata de disfrutarlo tanto como sea posible. Este será mi último Mundial, pero esperemos que mañana no sea mi último partido", dijo.



El último mundial de Cristiano.

pic.twitter.com/TluOdwNXkF — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 5, 2026

También dejó claro que un eventual retiro llegará cuando él lo decida y no por la presión de las críticas o de la edad.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

El delantero reconoció que no necesita seguir jugando al futbol por obligación, sino por la pasión que aún siente por el deporte.

"He dado todo al futbol", afirmó, al asegurar que afronta esta etapa final con "la conciencia tranquila" y orgulloso de todo lo que ha conseguido con Portugal.

