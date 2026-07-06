La controversia por la presunta intervención de Trump a favor de Estados Unidos en el Mundial

La controversia comenzó después del partido entre Estados Unidos y Bosnia en los dieciseisavos de final, en el que Balogun fue expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, la tarjeta roja implicaba una suspensión automática para el siguiente encuentro, en el que la selección estadounidense enfrentaría a Bélgica por un lugar en los cuartos de final.

La controversia por la presunta intervención de Donald Trump a favor de Estados Unidos en el Mundial. (Getty Images)

Sin embargo, horas antes del partido, la FIFA anunció que la sanción de un encuentro quedó "suspendida durante un período de prueba de un año", lo que permitirá al atacante jugar en el partido de este lunes.

La controversia por la presunta intervención de Donald Trump a favor de Estados Unidos en el Mundial. (Getty Images)

Poco después, surgió la versión de que Trump había intercedido para que las autoridades reconsideran la decisión. Este lunes, el mismo presidente de Estados Unidos confirmó que había solicitado personalmente a Infantino revisar el caso: "Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", declaró este lunes desde la Casa Blanca.

La controversia por la presunta intervención de Donald Trump a favor de Estados Unidos en el Mundial. (Getty Images)

El mandatario aseguró que desconocía que una tarjeta roja implicara automáticamente la suspensión para el siguiente partido y calificó esa regla como "muy injusta". Incluso cuestionó la actuación del silbante brasileño: "Entiendo muy bien de deportes", afirmó Trump, antes de señalar que Raphael Claus le parecía "un poco sospechoso si revisan su pasado".