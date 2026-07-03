Temporada de novias: las famosas que apostaron por vestidos fuera de lo tradicional

Las novias famosas que no usaron un vestido tradicional

Durante décadas, el vestido blanco fue el protagonista absoluto de las bodas. Sin embargo, algunas novias decidieron romper con la tradición y apostar por propuestas mucho más personales, convirtiendo el tailoring en una de las alternativas más sofisticadas dentro de la moda nupcial.

Bianca Jagger revolucionó la conversación bridal al llegar a su boda con Mick Jagger en 1971 con un conjunto de Yves Saint Laurent compuesto por una falda larga y un blazer estructurado. Más de cinco décadas después, ese look continúa siendo una de las referencias más importantes para las novias que buscan alejarse del vestido tradicional.

Otras celebs también reinterpretaron esta estética. Emily Ratajkowski apostó por un traje de Zara para su boda civil y no solo dejó atrás típico vestido, ¡también el color blanco! El traje de color mostaza se viralizó y se agotó en cuestión de minutos después de que la modelo publicará en las historias de Instagram momentos de su boda con el actor Sebastian Bear-McClard.

Un traje color mostaza para tu boda del civil ¿qué opinas? (@emrata)

Recientemente, Dua Lipa retomó la inspiración de Bianca Jagger para su boda civil con Callum Turner, confirmando que el traje sastre sigue siendo una de las apuestas más elegantes para caminar hacia el altar. Durante la íntima boda civil que vivió la pareja en Londres , la estrella británica dejó a un lado el clásico vestido blanco y apostó por una propuesta mucho más atrevida: un impecable conjunto de alta costura de Schiaparelli compuesto por un saco entallado, falda a juego y un espectacular sombrero de ala ancha que acaparó todas las miradas.

Aunque después se publicó el vestido que usó para la ceremonia religiosa en Italia, este outfit la colocó en el top de los mejores vestidos de novia.

Y decir no tradicional, también es cuando dejan aun lado la creencia del color blanco para dar el ¡Sí, acepto! con un vestido elegante... pero algo diferente. En este caso, tenemos que mencionar el vestido de novia que lució Sophia Bush, diseñado por Monique Lhuillier, pues fue la mezcla perfecta entre el romanticismo clásico y delicados estampados florales que aportaban textura y un aire etéreo al diseño. Los hombros caídos, el escote y el volumen del diseño evocan a un vestido de novia, pero que deja atrás lo de siempre para realmente sobresalir mientras Sophia Bush daba el 'sí´ a Grant Hughes.

Para su boda, Chloë Grace Moretz apostó por un diseño de Louis Vuitton que rompió con la tradición al sustituir el clásico blanco por un delicado tono baby blue. El vestido, de inspiración lencera, destacaba por su silueta fluida y minimalista, realzada por unos finos tirantes spaghetti. Como complemento, la actriz lució un velo en el mismo tono azul, creando una armonía que reforzaba la propuesta monocromática y aportaba un toque distintivo. El resultado fue un look nupcial con una marcada inspiración en el glamour del Old Hollywood, reinterpretado desde una perspectiva moderna y romántica.