¿Qué comerán los invitados? Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

En imágenes obtenidas por Page Six, se ven camiones llegando al Masison Square Garden con decenas de cajas con alimentos, lo que permitió conocer algunos de los platillos que formarían parte del menú.

Aunque la pareja mantiene absoluto hermetismo y no ha confirmado oficialmente ningún detalle, las imágenes alimentan la expectativa por una celebración que promete ser tan espectacular como exclusiva.

Taylor Swift y Travis Kelce (Shutterstock)

De acuerdo con las imágenes, entre los productos descargados en el Madison Square Garden había carne de langosta, distintas variedades de pollo; incluyendo pollo especiado, pechugas y piernas, además de papas fritas, aros de cebolla, pimientos, lechuga romana, huevos, crema para batir y leche entera.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de un camión de Krispy Kreme. Aunque no está confirmado que las donas formen parte del menú de la boda, el vehículo fue visto entrando al recinto durante los preparativos.

El banquete parece reflejar una combinación entre ingredientes de alta cocina y comida casual estadounidense, un estilo que coincide con los gustos que tanto Taylor Swift como Travis Kelce han compartido en entrevistas a lo largo de los años.

La cantante ha confesado en varias ocasiones su debilidad por las papas fritas y las hamburguesas, mientras que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha hablado de su gusto por los platillos clásicos de la cocina americana.