¿Qué comerán los invitados? Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
En imágenes obtenidas por Page Six, se ven camiones llegando al Masison Square Garden con decenas de cajas con alimentos, lo que permitió conocer algunos de los platillos que formarían parte del menú.
Aunque la pareja mantiene absoluto hermetismo y no ha confirmado oficialmente ningún detalle, las imágenes alimentan la expectativa por una celebración que promete ser tan espectacular como exclusiva.
De acuerdo con las imágenes, entre los productos descargados en el Madison Square Garden había carne de langosta, distintas variedades de pollo; incluyendo pollo especiado, pechugas y piernas, además de papas fritas, aros de cebolla, pimientos, lechuga romana, huevos, crema para batir y leche entera.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de un camión de Krispy Kreme. Aunque no está confirmado que las donas formen parte del menú de la boda, el vehículo fue visto entrando al recinto durante los preparativos.
El banquete parece reflejar una combinación entre ingredientes de alta cocina y comida casual estadounidense, un estilo que coincide con los gustos que tanto Taylor Swift como Travis Kelce han compartido en entrevistas a lo largo de los años.
La cantante ha confesado en varias ocasiones su debilidad por las papas fritas y las hamburguesas, mientras que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha hablado de su gusto por los platillos clásicos de la cocina americana.
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Las medidas de seguridad para los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
La filtración del menú se suma a una serie de detalles que han convertido la boda en uno de los acontecimientos más comentados de 2026. Según diversos medios estadounidenses, el Madison Square Garden ha sido transformado para albergar una celebración de dos días con cerca de mil invitados, un código de vestimenta de gala y estrictas medidas de seguridad.
También se ha informado que los asistentes deberán entregar sus teléfonos al ingresar y que gran parte del personal firmó acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones. Sin embargo, personas cercanas a la pareja, como familiares y amigos íntimos, habrían quedado exentas de firmar estos documentos gracias a la confianza que existe entre ellos.
Aunque en un principio circuló el rumor de que se construiría un enorme castillo dentro del recinto, fuentes citadas por People aseguran que la decoración será igualmente espectacular, pero no incluirá esa estructura. En su lugar, el espacio contará con jardines, alfombras, grandes escenarios y una producción diseñada para transformar por completo el icónico estadio neoyorquino.