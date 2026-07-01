Timbiriche tendrá serie y estas son las primeras imágenes

La serie, producida por El Estudio, combinará nostalgia, momentos musicales emblemáticos y el detrás de cámaras de un fenómeno que trascendió los escenarios y la televisión para convertirse en parte de la cultura popular latinoamericana.

La historia de Timbiriche

Timbiriche fue creado en 1982 por el productor Luis de Llano Macedo, inspirado en el éxito de agrupaciones infantiles como Parchís. La primera alineación estuvo integrada por Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Erik Rubín y Sasha Sokol, aunque a lo largo de los años el grupo vivió múltiples cambios de integrantes.

ViX anunció la producción Timbiriche, una serie sobre la historia de la famosa banda pop. (Cortesía)

Lo que comenzó como un proyecto dirigido al público infantil evolucionó rápidamente hacia una propuesta juvenil que acompañó en su crecimiento a sus integrantes y sus seguidores. Esa transformación quedó reflejada tanto en su sonido como en las letras de sus canciones y en la imagen del grupo.

A lo largo de su historia, Timbiriche lanzó éxitos como Hoy tengo que decirte papá, La vida es mejor cantando, Con todos menos conmigo, Muriendo lento, Besos de ceniza, Ámame hasta con los dientes y Si no es ahora, temas que marcaron la década de los ochenta y principios de los noventa.

ViX anunció la producción Timbiriche, una serie sobre la historia de la famosa banda pop. (Cortesía)

Además de sus logros musicales, la agrupación se convirtió en una plataforma para el desarrollo artístico de varios de sus integrantes, quienes posteriormente consolidaron exitosas carreras como solistas, actores, conductores y productores, convirtiéndose en algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.