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Espectáculos

Luis Miguel hace historia en Spotify: 'Ahora Te Puedes Marchar' supera las mil millones de reproducciones

El cantante mexicano Luis Miguel ingresó al exclusivo Billions Club de Spotify: "Ahora Te Puedes Marchar" es el primer tema de su catálogo en superar las mil millones de reproducciones.
mié 01 julio 2026 02:29 PM
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Luis Miguel In Concert - Las Vegas, NV
Luis Miguel (Getty Images)

A más de tres décadas de su lanzamiento, Luis Miguel sigue demostrando que su música trasciende generaciones. El cantante mexicano alcanzó un nuevo récord en su carrera al ingresar al exclusivo Billions Club de Spotify: "Ahora Te Puedes Marchar" superó los mil millones de reproducciones en la plataforma.

La noticia fue dada a conocer por Warner Music México, que celebró el logro a través de sus redes sociales y reconoció el impacto que la canción sigue teniendo entre el público, consolidándose como uno de los mayores clásicos del pop en español.

Con este récord, Ahora te puedes marchar se convierte en la primera canción de Luis Miguel en formar parte del selecto grupo de temas que han rebasado los mil millones de reproducciones en Spotify, una lista integrada por algunos de los éxitos más escuchados de la música a nivel mundial. Otros mexicanos que figuran en esta lista mundial destacan Peso Pluma, Carín León, Calle 24 y Chino Pacas.

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Ahora te puedes marchar de Luis Miguel, la canción que marcó una época

Incluida en el álbum Soy como quiero ser (1987), Ahora te puedes marchar representó uno de los momentos clave en la evolución artística de Luis Miguel. El disco marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, dejando atrás su imagen de ídolo infantil para consolidarse como una de las grandes figuras del pop latino.

Luis Miguel In Concert - Las Vegas, NV
Luis Miguel (Getty Images)

La canción es una adaptación en español de I Only Want to Be with You, éxito compuesto por Mike Hawker e Ivor Raymonde e interpretado originalmente por la cantante británica Dusty Springfield en 1963. La versión de Luis Miguel se convirtió rápidamente en uno de los sencillos más exitosos de su repertorio y, casi cuatro décadas después, continúa figurando entre las favoritas del público.

Luis Miguel
Luis Miguel fue dado de alta tras su hospitalización en Nueva York, reportan medios españoles De acuerdo con publicaciones españolas, Luis Miguel dejó el Hospital Mount Sinai tras responder favorablemente a una operación. Ahora continuará su recuperación en México.

El ingreso al Billions Club confirma que el catálogo de Luis Miguel mantiene una enorme vigencia en la era del streaming. Aunque su carrera comenzó mucho antes de la revolución digital, canciones como La incondicional, Culpable o no, Hasta que me olvides, Tengo todo excepto a ti y Ahora te puedes marchar siguen acumulando millones de reproducciones y conquistando a nuevos oyentes alrededor del mundo.

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La salud de Luis Miguel

El nuevo récord coincide con un periodo en el que el intérprete ha optado por mantener un bajo perfil. En las últimas semanas circularon versiones en distintos medios y redes sociales sobre un supuesto problema de salud e incluso una presunta intervención quirúrgica.

Hasta el momento, Luis Miguel ni su equipo de representación han emitido información oficial que confirme o desmienta esas versiones, por lo que no existe una postura pública del cantante al respecto.

Luis Miguel In Concert - Las Vegas, NV
Luis Miguel (Getty Images)

Fiel al hermetismo que ha caracterizado buena parte de su carrera, el artista tampoco ha reaccionado en sus redes sociales al anuncio de Spotify. Sin embargo, el silencio no ha impedido que su música siga escribiendo nuevos capítulos en la historia del pop latino, confirmando que, casi 40 años después de su lanzamiento, Ahora Te Puedes Marchar continúa siendo una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

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