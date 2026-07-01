Luis Miguel hace historia en Spotify: 'Ahora Te Puedes Marchar' supera las mil millones de reproducciones

A más de tres décadas de su lanzamiento, Luis Miguel sigue demostrando que su música trasciende generaciones. El cantante mexicano alcanzó un nuevo récord en su carrera al ingresar al exclusivo Billions Club de Spotify: "Ahora Te Puedes Marchar" superó los mil millones de reproducciones en la plataforma.

La noticia fue dada a conocer por Warner Music México, que celebró el logro a través de sus redes sociales y reconoció el impacto que la canción sigue teniendo entre el público, consolidándose como uno de los mayores clásicos del pop en español.

Con este récord, Ahora te puedes marchar se convierte en la primera canción de Luis Miguel en formar parte del selecto grupo de temas que han rebasado los mil millones de reproducciones en Spotify, una lista integrada por algunos de los éxitos más escuchados de la música a nivel mundial. Otros mexicanos que figuran en esta lista mundial destacan Peso Pluma, Carín León, Calle 24 y Chino Pacas.