El regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional tuvo un significado especial para Alessandra Rosaldo : su hija Aitana Derbez subió por primera vez al escenario para acompañarla durante el concierto. La niña, de 12 años, participó en la interpretación de “Dónde están” junto a Isabella, hija de Chacho Gaytán y Mariana Ramos.
Alessandra Rosaldo habla del debut de Aitana y revela cómo reaccionó Eugenio Derbez
Alessandra Rosaldo habla del debut de Aitana
La presentación se convirtió también en un momento familiar, pues entre el público estuvieron Eugenio Derbez , Aislinn Derbez y Kailani, quienes acudieron para apoyar a Aitana en su debut. Al terminar el espectáculo, Alessandra Rosaldo habló sobre lo que significó para ella verla bailar frente a miles de personas.
“Yo la vi muy feliz. Yo la vi muy sonriente. Y yo, bueno, o sea, para mí fue el sueño hecho realidad mío, de mamá. Fue su debut”, expresó.
La participación de las niñas surgió a propuesta de Chacho Gaytán, quien consideró que sería una buena oportunidad para que ambas formaran parte del espectáculo.
“Fue idea de Chacho: ‘Estaría increíble que las niñas, que nuestras hijas, bailaran en ‘Dónde están’. Yo dije: ‘Ay’”, recordó entre risas.
Aitana Derbez comparte escenario con su mamá
Aitana Derbez creció rodeada de música, televisión y entretenimiento gracias a las carreras de sus padres, por lo que su aparición en el concierto generó especial interés entre los asistentes. Sin embargo, esta fue una de las primeras ocasiones en las que la menor participó formalmente en un espectáculo junto a Alessandra Rosaldo .
La cantante destacó que, más allá de cómo pueda desarrollarse la faceta artística de su hija en el futuro, lo importante para ella fue verla disfrutar la experiencia.
La noche también contó con la presencia de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann , quien acudió para apoyar a su prima. De acuerdo con Alessandra, la pequeña quedó encantada con la presentación y podría tener la oportunidad de subir al escenario en alguno de los próximos conciertos.
“La vi, la vamos a invitar, por supuesto. A ver si la próxima”, comentó entre risas.
Alessandra Rosaldo dedica una canción a Eugenio Derbez
El concierto también tuvo un momento especial para Eugenio Derbez. Alessandra Rosaldo le dedicó una canción que tiene un significado particular para la pareja, pues ambos participaron en el video musical del tema.
“Siempre he pensado que él es mi octava maravilla, pero además sí es una canción especial para nosotros. Hicimos el video juntos, o sea, en el video de esa canción él es mi modelo invitado. Entonces, claro, claro que tenía yo que dedicársela”, explicó.
La cantante también contó que Eugenio disfrutó la presentación y destacó el trabajo que ella y Chacho Gaytán realizaron para concretar el regreso de Sentidos Opuestos: “Que le fascinó, que le encantó y me dijo que está muy orgulloso de mí y de Chacho y de Sentidos y de lo que hicimos”, reveló.
Con este regreso a los escenarios, Sentidos Opuestos no sólo retomó una etapa importante de su trayectoria, sino que también convirtió su presentación en el Auditorio Nacional en una celebración familiar, con Aitana e Isabella como las nuevas protagonistas sobre el escenario.