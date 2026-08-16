Alessandra Rosaldo habla del debut de Aitana y revela cómo reaccionó Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo habla del debut de Aitana

La presentación se convirtió también en un momento familiar, pues entre el público estuvieron Eugenio Derbez , Aislinn Derbez y Kailani, quienes acudieron para apoyar a Aitana en su debut. Al terminar el espectáculo, Alessandra Rosaldo habló sobre lo que significó para ella verla bailar frente a miles de personas.

“Yo la vi muy feliz. Yo la vi muy sonriente. Y yo, bueno, o sea, para mí fue el sueño hecho realidad mío, de mamá. Fue su debut”, expresó.

Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez (Instagram)

La participación de las niñas surgió a propuesta de Chacho Gaytán, quien consideró que sería una buena oportunidad para que ambas formaran parte del espectáculo.

“Fue idea de Chacho: ‘Estaría increíble que las niñas, que nuestras hijas, bailaran en ‘Dónde están’. Yo dije: ‘Ay’”, recordó entre risas.