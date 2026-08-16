Robbie Williams revela que fue diagnosticado con autismo a los 52 años

Robbie Williams revela que fue diagnosticado con autismo

Robbie Williams explicó que ya contaba con un diagnóstico de TDAH y que conocer ahora que también está dentro del espectro autista le ha permitido entender mejor algunos aspectos de su personalidad y de la manera en que funciona su mente.

Robbie Williams (Getty Images)

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, dijo. Con su característico sentido del humor, añadió: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

El intérprete de “Angels” ya había hablado públicamente sobre el TDAH y sobre los pensamientos intrusivos que experimenta. En octubre de 2025, durante una participación en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, explicó que incluso ha llegado a describir estas experiencias como una especie de “Tourette interior”.

“Acabo de darme cuenta de que tengo Tourette, pero no salen. Son pensamientos intrusivos que están dentro del Tourette”.

Durante el evento de Hopeium, Williams también explicó cómo vive con el TDAH y la dificultad para mantener su atención en determinadas actividades, aunque señaló que esa misma intensidad puede convertirse en una herramienta para su creatividad: “Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 por ciento, pero con absolutamente todo lo demás simplemente no puedes. Pregúntenles a mis hijos”.

Robbie Williams (Getty Images)

Para el cantante, crear se ha convertido en una forma de canalizar esa energía. “Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas divertidas. Cuando estoy creando, no pienso en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo”.

Williams incluso relató uno de los pensamientos intrusivos que ha experimentado recientemente mientras viajaba en avión: “Hace poco estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si tuviera telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dijeran al avión que se estrellara solo?’. Ese es el nivel de locura con el que lidio. Es mejor entrenar mi cerebro para hacer algo mejor que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión”.