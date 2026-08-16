Selena Gomez responde a la demanda por presunto fraude en su startup de salud mental

Inversionistas aseguran que desconocían los problemas de Wondermind

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por People, los inversionistas argumentan que recibieron información que no correspondía con la situación real de Wondermind. Según su versión, permanecieron al margen mientras la compañía atravesaba dificultades que terminaron afectando su funcionamiento.

Selena Gomez y su mamá, Mandy Tefeey, son demandadas por presunto fraude en Estados Unidos (David Buchan/Shutterstock/David Buchan/Shutterstock)

Los demandantes aseguran que la empresa “se derrumbaba silenciosamente a su alrededor” y que comenzaron a conocer la magnitud de los problemas hasta el otoño pasado, después de que The Cut publicara un reportaje sobre la situación interna de la startup.

En aquella investigación también aparecieron declaraciones de exempleados anónimos que cuestionaron la capacidad de Teefey para desempeñarse como directora ejecutiva.

La situación financiera de Wondermind ya había generado atención meses antes. En mayo, Forbes reportó que la compañía atravesaba dificultades para pagar a sus empleados. Tras esa información, una fuente cercana a Selena Gomez aseguró a la publicación que la cantante había intervenido económicamente al conocer los problemas.

Selena Gomez y su mamá, Mandy Tefeey, son demandadas por presunto fraude en Estados Unidos (Andrew H. Walker/Shutterstock/Andrew H. Walker/Shutterstock)

“Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y su pasión compartida por la salud mental, incluso cuando fue alertada sobre el último revés financiero, e inmediatamente invirtió más dinero, ya que no participa en las operaciones diarias”, dijo la fuente en ese momento.

La misma persona explicó que Teefey había decidido asumir un papel más activo para buscar una salida a la situación financiera de la compañía.

“Para invertir en el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa con un préstamo personal”.