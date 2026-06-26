Dua Lipa y Callum Turner convierten su luna de miel en una 'road movie' en Italia, tras su boda en Sicilia

Durante los días posteriores a la ceremonia en Villa Valguarner, fotógrafos captaron a la cantante y al actor nadando frente a la costa de Salerno, a bordo de embarcaciones, descansando en playas del Mediterráneo y por recorridos en pequeños poblados italianos.

Toda una "road movie", así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Las imágenes dejan ver que la pareja se olvidó del glamour y se concentró en disfrutar de su viaje de bodas luego de pasar varias semanas bajo la lupa por las celebraciones de su matrimonio.

Dua Lipa abre el álbum de su luna de miel con Callum Turner

Fue la propia Dua Lipa quien mostró detalles de su luna de miel con su ahora esposo Callum Turner.

A través de Instagram publicó una galería de veinte fotografías acompañadas únicamente por la palabra "Roadtripping", con escenas que combinan momentos junto a Turner y paisajes de la “road movie” que la pareja protagonizó en esos paisajes italianos.

Toda una "road movie", así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Las imágenes muestran a la pareja durante comidas al aire libre, recorridos por la costa, paseos en yate, baños en el mar y estancias en algunos de los hoteles más exclusivos de Italia.

También aparecieron fotografías de Turner leyendo, ambos disfrutando de helados y cenas, así como escenas divertidas dentro de sus hoteles, alejados del lujo y la privacidad que rodeó su boda.