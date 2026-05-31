Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia en Londres

De acuerdo con imágenes difundidas por The Daily Mail y The Sun, los recién casados estuvieron acompañados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, manteniendo el carácter discreto que ha distinguido gran parte de su relación.

Dua Lipa y Callum Turner estarían planeando casarse en Italia en septiembre de 2026, aseguran (Arturo Holmes)

Para la ocasión, la intérprete de "Houdini" eligió un diseño de alta costura de Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry. El look estuvo complementado con guantes a juego y un llamativo sombrero blanco. Por su parte, Turner apostó por un elegante traje azul marino con corbata.

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner

Aunque los rumores sobre su romance comenzaron a circular en enero de 2024, cuando fueron vistos juntos durante una fiesta posterior al estreno de Masters of the Air en Londres, fue hasta julio de ese año cuando decidieron hacer pública su relación en redes sociales.

Meses más tarde, las especulaciones sobre un posible compromiso crecieron hasta que la propia Dua Lipa confirmó la noticia durante una entrevista con British Vogue en 2025.

La cantante y el actor comenzaron su relación en 2024. (Instagram/@dualipa)

Por aquellas fechas, una fuente cercana explicó a la revista People que la pareja no tenía prisa por organizar su boda debido a los compromisos profesionales de la cantante.

“Dua siempre ha sido muy cuidadosa con sus decisiones, y ahora mismo está totalmente centrada en su gira y disfrutando al máximo de este momento tan emocionante de su vida”, señaló la fuente. “Siente que por fin todo está encajando, tanto a nivel personal como profesional, y no quiere precipitarse en un hito tan importante... Ambos están de acuerdo”.