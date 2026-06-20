Brooklyn Beckham cobró un millón de dólares por el polémico anuncio donde se burla de su pleito familiar

El anuncio de Brooklyn Beckham que reabrió la herida con sus papás

En el comercial, Brooklyn Beckham aparece explicando que verá el Mundial de Futbol desde casa a pesar de tener boletos para asistir a los partidos.

Cuando le preguntan por qué, responde que hay una "larga historia" detrás de su decisión, antes de regalar las entradas a un repartidor de DoorDash.

El video se viralizó de inmediato, pero no exactamente por las razones que la marca esperaba. Buena parte de la audiencia leyó el guión como una referencia directa al pleito que mantiene a Brooklyn separado de David y Victoria Beckham desde hace más de un año.

Brooklyn Beckham cobró un millón de dólares por el anuncio en el que se burló de su pleito familiar (Famous/Ace Pictures via ZUMA Pre/Famous/Ace Pictures via ZUMA Pre)

Una fuente cercana a la familia describió el spot a Page Six como "un poco cursi", aunque reconoció que el verdadero motivo de la indignación no es la calidad del anuncio, sino el momento elegido para transformar una ruptura familiar en material publicitario.

"Hacer un anuncio basado en el distanciamiento de la familia como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y sus abuelos están inconsolables, es terrible", señaló otra fuente al medio, que agregó que DoorDash "seguramente está reconsiderando la campaña". La marca, sin embargo, decidió seguir adelante y difundió el comercial completo.

Para Brooklyn, el negocio resultó simple. "Cualquier cosa que le haga ganar dinero es buena. Demuestra que su marca está ahí y está floreciendo", apuntó una fuente consultada por el medio neoyorquino.